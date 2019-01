Reddito di cittadinanza per 1 - 4 mln di famiglie. Ma assegni più leggeri se finiscono le risorse : Potrà essere chiesto, oltre che dai cittadini italiani, anche dai comunitari e dagli extracomunitari residenti in italia da almeno 10 anni -

Reddito di cittadinanza tagliato se troppe domande : assegno fino a 1.330 euro : Se, in base alle domande che arriveranno, ci si accorgerà che i fondi per il sussidio non sono sufficienti, allora il ministero dell'Economia varerà un decreto per ristabilire la compatibilità ...

Reddito di cittadinanza - quanto vale e chi può richiederlo : ecco come funzionerà : Reddito di cittadinanza e Quota 100 prendono forma più chiara nei 27 articoli della bozza del maxi-decreto che il Consiglio dei ministri dovrebbe varare la prossima settimana , e che passerà poi al ...

Reddito cittadinanza - Consulta nazionale Caf : 'Siamo indietro - non c'è ancora copertura per convenzione con Inps' : Mauro Soldini, coordinatore della Consulta nazionale dei Caf, è intervenuto ai microfoni di Radio Capital sulle richieste di Reddito di...

Reddito di cittadinanza a 1 - 4 milioni di famiglie : Sarannno 1.437.000 le famiglie che beneficeranno del Reddito di cittadinanza per una spesa di 8,5 miliardi di euro. I numeri sono contenuti nell'ultima bozza del decreto. Hanno diritto al Reddito ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 : la bozza del decreto : bozza del decreto Reddito di cittadinanza. Coinvolti residenti in Italia da almeno 10 anni, carcere per chi froda. La spesa di 8,14 miliardi per 4,34 milioni di persone. Anche quota 100 al via a partire da aprile Segui su affaritaliani.it

Reddito cittadinanza - allarme Cgia : "Metà a chi lavora in nero". Confindustria preoccupata : "Non sia disincentivo" : In altre parole, l'Amministrazione pubblica, al netto delle misure di contrasto previste, sosterrà con il Reddito di cittadinanza un pezzo importante dell'economia non osservata". LE PREOCCUPAZIONI ...

Cosa c’è nella bozza del decreto legge su Reddito di cittadinanza e “quota 100” : Per la prima volta il governo le ha messe per iscritto: dovrebbe essere discusso (e quindi approvato) nei prossimi giorni

Pensioni e lavoro - pronto il decreto per Quota100 e Reddito di cittadinanza : Sarebbe già pronto il decreto che introduce le Pensioni Quota 100 e il Reddito di cittadinanza, due dei provvedimenti simbolo del contratto di governo stipulato tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio. La versione definitiva del decreto dovrebbe arrivare domani dopo un confronto difficile all’interno della maggioranza. Il testo potrebbe essere approvato quindi nel corso della settimana. Già dal prossimo ...

Reddito cittadinanza - allarme Cgia : "Metà a chi lavora in nero". Confindustria preoccupata : "Non sia disincentivo" : In altre parole, l'Amministrazione pubblica, al netto delle misure di contrasto previste, sosterrà con il Reddito di cittadinanza un pezzo importante dell'economia non osservata". LE PREOCCUPAZIONI ...

Luigi Di Maio - Reddito di cittadinanza : l'assegno si restringerà se dovessero finire le risorse : Il reddito di cittadinanza non sarà uguale a quello promesso da Luigi Di Maio. Sarà a fisarmonica, ergo se i soldi finiscono, si rifanno i calcoli e tutti prendono meno (pensioni comprese). E' quanto emerge dalla versione ormai praticamente definitiva del decreto legge che istituisce il sussidio ant

Reddito di cittadinanza - richiesta alle Poste e fasi di reintegrazione al lavoro : Il decreto legge Quota-100 e Reddito di cittadinanza definito "misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza, all'inclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro" con 2 titoli e 27 articoli, secondo la tabella di marcia del Governo, il prossimo 8 gennaio andrà in pre esame e successivamente all'approvazione del Consiglio dei Ministri. La spesa sociale per € 7,1 mld, destinati alle famiglie in ...

E' arrivato l'abbozzo del decreto : i requisiti per quota 100 e Reddito di cittadinanza : E' arrivata la tanto attesa bozza del decreto su reddito di cittadinanza e quota 100. Dal reddito di cittadinanza per aiutare le fasce più deboli della popolazione, che sostituirà il rei (reddito di inclusione), fino alla quota 100 per permettere l'uscita del mondo del lavoro di migliaia di lavoratori e, probabilmente, permettere anche altrettanti assunzioni. Vediamo tutto nel dettaglio. reddito di cittadinanza da aprile 2019 E' dunque arrivata ...

Reddito di cittadinanza - altolà ai furbetti : l'M5s assume centinaia di ispettori : Prevista l'assunzione di 900 nuovi ispettori del lavoro e pene fino a 6 anni di carcere per contrastare i furbetti che potrebbero richiedere il nuovo sussidio riservato ai disoccupati pur svolgendo un'...