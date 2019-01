Reddito di cittadinanza | altro che mancetta | obblighi e limiti per il nuovo

La carica dei Navigator. Nella bozza del decreto sul Reddito di cittadinanza 250 milioni per l'assunzione dei tutor : Una spesa nel limite di 250 milioni nel 2019-2020 per la "contrattualizzazione di professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del reddito di cittadinanza, con il compito di seguire personalmente il beneficiario Nella ricerca del lavoro, Nella formazione e nel reinserimento professionale". E' quanto prevede la bozza di decreto legge su reddito cittadinanza e quota 100 per la figura dei Navigator.La bozza autorizza l'Anpal ad assumere ...

Reddito di cittadinanza : 250 milioni in 2 anni per i navigator : Una spesa nel limite di 250 milioni nel 2019-2020 per la "contrattualizzazione di professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Reddito di cittadinanza, con il compito di seguire personalmente ...

Reddito di cittadinanza tagliato se troppe domande : assegno fino a 1.330 euro : Se, in base alle domande che arriveranno, ci si accorgerà che i fondi per il sussidio non sono sufficienti, allora il ministero dell'Economia varerà un decreto per ristabilire la compatibilità ...

Per Carlo Cottarelli il Reddito di cittadinanza così è poco realistico : 'poco realistico e poco credibile, politicamente parlando'. così il Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici italiani, ex Commissario per la revisione della spesa, Carlo Cottarelli definisce, ...

Reddito cittadinanza - Carfagna irride il M5S : 'Stop povertà? Le fanno solo il solletico' : Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, ha discusso ieri a Montecitorio dei punti di criticità della Manovra di bilancio, focalizzandosi sulla misura del Reddito di cittadinanza proposta dal Movimento 5 Stelle del vicepremier Di Maio. Per l’ex ministro delle pari opportunità dei tempi Governo Berlusconi, il ministro del lavoro Di Maio e il M5S avrebbero fatto finora troppa propaganda e troppa demagogia, raccontando ...

Reddito di cittadinanza per 1 - 4 mln di famiglie. Ma assegni più leggeri se finiscono le risorse : Potrà essere chiesto, oltre che dai cittadini italiani, anche dai comunitari e dagli extracomunitari residenti in italia da almeno 10 anni -

Reddito di cittadinanza tagliato se troppe domande : assegno fino a 1.330 euro : Il decreto è pronto: dal primo aprile 2019 partiranno sia il Reddito di cittadinanza che quota 100 per chi vuole lasciare il lavoro prima dei tempi dettati dalla legge Fornero . Ma fatte salve le date,...

Reddito di cittadinanza - quanto vale e chi può richiederlo : ecco come funzionerà : Reddito di cittadinanza e Quota 100 prendono forma più chiara nei 27 articoli della bozza del maxi-decreto che il Consiglio dei ministri dovrebbe varare la prossima settimana , e che passerà poi al ...

Reddito cittadinanza - Consulta nazionale Caf : 'Siamo indietro - non c'è ancora copertura per convenzione con Inps' : Mauro Soldini, coordinatore della Consulta nazionale dei Caf, è intervenuto ai microfoni di Radio Capital sulle richieste di Reddito di...

Reddito di cittadinanza a 1 - 4 milioni di famiglie : Sarannno 1.437.000 le famiglie che beneficeranno del Reddito di cittadinanza per una spesa di 8,5 miliardi di euro. I numeri sono contenuti nell'ultima bozza del decreto. Hanno diritto al Reddito ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 : la bozza del decreto : bozza del decreto Reddito di cittadinanza. Coinvolti residenti in Italia da almeno 10 anni, carcere per chi froda. La spesa di 8,14 miliardi per 4,34 milioni di persone. Anche quota 100 al via a partire da aprile Segui su affaritaliani.it

Reddito cittadinanza - allarme Cgia : "Metà a chi lavora in nero". Confindustria preoccupata : "Non sia disincentivo" : In altre parole, l'Amministrazione pubblica, al netto delle misure di contrasto previste, sosterrà con il Reddito di cittadinanza un pezzo importante dell'economia non osservata". LE PREOCCUPAZIONI ...

Cosa c’è nella bozza del decreto legge su Reddito di cittadinanza e “quota 100” : Per la prima volta il governo le ha messe per iscritto: dovrebbe essere discusso (e quindi approvato) nei prossimi giorni