Real Sociedad sbanca il Bernabeu

VIDEO Real Madrid-Real Sociedad 0-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Clamoroso crollo delle merengues : Il Real ha perso! Le merengues sono state sconfitte dalla Real Sociedad per 2-0 al Santiago Bernabeu: clamorosa sconfitta per i Campioni d’Europa che si sono dovuti arrendere di fronte al proprio pubblico in questo incontro valido per la 18^ giornata della Liga e hanno ulteriormente compromesso la possibilità di rientrare sul Barcellona. Gli ospiti sono passati subito in vantaggio al 3′ grazie al rigore trasformato da William Josè ...

Pronostico Real Madrid vs Sociedad - La Liga 6-1-2019 e Analisi : Real Madrid-Sociedad, domenica 6 gennaio. Sfida tra due grandi di Spagna. Nella diciottesima giornata di Primera Liga i campioni del Mondo del Real Madrid ospitano la Real Sociedad, in quella che si preannuncia come una sfida molto combattuta. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Madrid e Sociedad?Una doppietta di Santi Cazorla ha impedito al Real Madrid di conquistare i primi tre punti del 2019. Contro il VillarReal le ...

La Liga 18° giornata - probabili formazioni Real Madrid-Real Sociedad - 6/1/2019 : probabili formazioni Real Madrid-Real Sociedad, 18a giornata La Liga 2018/2019Dopo il recupero con il VillarReal, i blancos tornano in campo per la 18esima giornata di Liga contro un Real Sociedad in affanno e giusto qualche punto sopra la zona retrocessione, soprattutto dopo quattro sconfitte consecutive nel mese di dicembre. Il tutto nonostante una difesa che concede poco più di una rete a partita.Andiamo a dare un’occhiata ai probabili ...

Risultati Liga : vincono le madrilene - Real Sociedad ko : Il lunch match di Getafe, conclusosi col successo dei padroni di casa sulla Real Sociedad, ha aperto il sabato del campionato spagnolo. Nell’incontro delle 16:15, l’Atletico ha battuto in trasferta il Real Valladolid del presidente Ronaldo. I gol di Kalinic e Griezmann permettono ai colchoneros di andare al riposo sul 2-0, ma gli uomini di Sergio reagiscono e riacciuffano il pareggio con Calero e l’autogol di Saul. A ...

Getafe-Real Sociedad 1-0 : Il gol di Jorge Molina, nei minuti inziali della partita è stato sufficiente per dare la vittoria al Getafe contro il Real Sociedad. Il match, infatti, si è concluso con il risultato di 1-0. In questa ...

Real Sociedad-Valladolid 1-2 : Vittoria per il Valladolid, il match contro il Real Sociedad si è concluso con il risultato di 2-1. Toni Villa e Antoñito hanno segnato entrambi un gol nella vittoria della propria squadra. Grazie ...

Pronostico Real Sociedad vs Celta Vigo - La Liga 26-11-2018 e Analisi : La Liga, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Celta Vigo, lunedì 26 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Sociedad-Celta Vigo, lunedì 26 novembre. All’Anoeta di San Sebastian va in scena l’ultima partita della tredicesima giornata della Primera Division. Si prospetta una gara dall’esito incerto in cui non mancheranno le emozioni. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Sociedad ...

Pronostico Real Sociedad vs Siviglia - La Liga 4-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Siviglia, domenica 4 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Sociedad-Siviglia, domenica 4 novembre. Nell’undicesimo turno della Liga la Real Sociedad ospita il Siviglia in una sfida che si annuncia combattuta e molto interessante ai fini della classifica. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Sociedad e Siviglia?La Real Sociedad ...

Real Sociedad - lieve ictus per Luca Sangalli : 'In ospedale in attesa di completare gli esami' : Luca Sangalli , centrocampista 23enne della Real Sociedad , è stato colpito da lieve ictus nella mattinata di mercoledì. Lo ha reso noto il club basco, che ha pubblicato un report medico sul proprio ...

Pronostico Celta Vigo vs Real Sociedad - Copa del Rey 1-11-2018 e Analisi : Copa del Rey 2018-2019, Andata sedicesimi di finale, Analisi e Pronostico di Celta Vigo-Real Sociedad, giovedì 1 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Celta Vigo-Real Sociedad, giovedì 1 novembre. Al Estadio Balaidos, due club della massima serie spagnola faranno il loro debutto stagionale nell’andata dei sedicesimi di Copa del Rey. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Celta Vigo e Real Sociedad?Dopo un ...