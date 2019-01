Quota cento si allontana | euro in pensione sei mesi dopo

"Quota cento" si allontana : in pensione sei mesi dopo : Quota 100 partirà a scaglioni. La bozza del decreto, contenente anche le norme sul reddito di cittadinanza, contiene qualche sorpresa per coloro che intendono approfittare delle norme per lasciare in ...

"Quota cento" si allontana : ?in pensione sei mesi dopo : Quota 100 partirà a scaglioni. La bozza del decreto, contenente anche le norme sul reddito di cittadinanza, contiene qualche sorpresa per coloro che intendono approfittare delle norme per lasciare in anticipo il lavoro. Chi ha raggiunto almeno i 62 anni di età con 38 anni di contributi entro il 31 dicembre scorso potrà pensionarsi dal primo aprile. Per i dipendenti del settore privato che li raggiungono dal primo gennaio 2019 la finestra si apre ...

Problema Quota cento : Merkel media con Roma - ma è preoccupata dal superamento della Fornero : Un colloquio di mezz'ora stamane al primo piano dell'Hotel Amigo in centro a Bruxelles, dove alloggiano entrambi, in questi giorni di consiglio europeo ma soprattutto di trattative tra Italia e Ue sulla manovra. Angela Merkel tende la mano a Giuseppe Conte, che con il bilaterale con la Cancelliera entra nel vivo dei negoziati sul nuovo documento di bilancio presentato al presidente della Commissione Jean Claude Juncker mercoledì scorso. ...

Il bluff della riforma delle pensioni e della platea della 'Quota cento' : ... lodata nei documenti di finanza pubblica da tutti i governi successivi, incluso questo, " fu fatta in venti giorni, in una situazione d'emergenza, con l'economia in recessione, lo spread oltre i 500 ...

Pensioni - l'UE vorrebbe una Quota cento temporanea valida solo nel 2019 : Tutto è nelle mani di Giuseppe Conte. Il Premier ha ricevuto l’incarico di trovare una quadra con l’Unione Europea dai vicepremier Salvini e Di Maio. Il premier Conte ha l'obiettivo di portare avanti la legge di bilancio, anche se da Bruxelles arriva una nuova frenata proprio sulle due misure cardine, reddito di cittadinanza e quota 100. Come si potrebbe sopperire dunque alle divergenze in essere? Per Bruxelles la Legge Fornero è un cardine, ...

Pensioni : Quota cento - la Lega conferma l'uscita con 62+38 e il Governo cerca altri 2 mld : Il meccanismo della Quota 100 potrebbe subire un importante correzione al fine di risparmiare sui costi ed evitare che la Commissione Europea dà il via libera alla procedura d'infrazione. La discussione sulla previdenza resta ancora aperta dopo che il testo della nuova manovra finanziaria è approdato a Montecitorio senza gli emendamenti in campo previdenziale volti ad apportare le opportune correzioni al sistema del pensionamento anticipato e al ...

Pensioni : Quota cento solo per tre anni - l'obiettivo finale è l'uscita dei precoci : Il famigerato meccanismo della Quota 100 sarà attuata con una versione ponte fino ad un massimo di tre anni. A chiarirlo è il quotidiano economico "Il Sole 24 Ore". Quota 100, infatti, la misura tanto attesa da migliaia di lavoratori penalizzati dalla Riforma Fornero sarà un intervento valido per un triennio e a partire dal 2022 entrerà in campo la Quota 41 con la possibilità di lasciare anticipatamente l'attività lavorativa dopo la maturazione ...

Pensioni - Quota 100 cento solo per tre anni. Tutte le novità : Dalle finestre trimestrali al preavviso, dall'opzione donna all'Ape social, dall'adeguamento all'inflazione ai lavoratori precoci: il dossier Pensioni

Pensioni : Quota cento e reddito non slittano - le misure partiranno a marzo : "Non ci sarà nessun nuovo documento che il governo italiano invierà all'Ue sulla manovra: ci si aspetta una manovra che spetta al Parlamento approvare", lo ha affermato il vicepremier della Lega Matteo Salvini commentando le intenzioni della Commissione Europea di avviare la preoccupante procedura d'infrazione contro l'Italia oltre a prendere seri provvedimenti sanzionatori. Di Maio conferma: 'Le misure non slittano' Dopo la lunga trattativa ...

Pensioni - i paletti previsti per accedere a Quota cento sono tre (62+38 + divieto cumulo) : Si delinea sempre più la situazione relativa alla quota 100, la misura che permetterà a circa 400 mila persone di poter uscire dal mondo del lavoro. Questo ad oggi, seppur manchi ancora un decreto ad hoc con le specifiche, pare l’unico provvedimento su cui il Governo non intende indietreggiare nonostante la bocciatura della manovra da parte della Commissione europea. Dopo l’incontro di sabato tra Conte e Juncker, si starebbero delineando le ...

Pensioni - Salvini : 'Quota cento? Gente vuole liberarsi dal sequestro della Legge Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 13 novembre, riguardano le polemiche che hanno investito la nuova misura di anticipo Pensionistico, Quota 100, pensata dal Governo Conte per superare i rigidi paletti della Legge Fornero. Le polemiche riguardano le possibili penalizzazioni a cui potranno andare incontro i lavoratori che sceglieranno di uscire dal lavoro con Quota 100, a condizione, naturalmente, di possedere i requisiti relativi ...