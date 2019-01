Pronostico Nantes vs Montpellier, Ligue 1 8-1-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 6 gennaio 2019), martedì 8 gennaio. Uno dei recuperi della diciottesima giornata di1 si gioca al ”Beaujoire” ed è un match interessante e che riguarda l’alta classifica. Ilcon 20 punti totalizzati è al quattordicesimo posto in classifica. Situazione diversa per ilche, fino a questo momento, può essere definita come la sorpresa di questa prima parte di stagione. Calcio d’inizio alle ore 19.00.della partita.Come arrivano?Ilè deluso dopo la sconfitta di misura subita al Parco dei Principi contro il Psg. Uno stop arrivato dopo l’importante successo per 3 a 2 con il Marsiglia e che ha consentito alla formazione giallo verde di balzare a quota 20. Dall’arrivo in panchina del tecnico bosniaco Vahid Halilhodžić, ilha ora 6 lunghezze di vantaggio sulla zona ...