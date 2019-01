Prima di essere transumani siamo realisti E vacciniamoci

Elizabeth Warren si candida per le presidenziali 2020 - vuole essere la Prima donna alla Casa Bianca : Elizabeth Warren vuole diventare la prima donna alla Casa Bianca. Era ampiamente atteso, ma l'annuncio è arrivato oggi. L'esponente dell'ala più radicale del partito democratico si candida alle primarie in vista delle presidenziali 2020.Warren, 69 anni, avvocato e accademica del Massachusetts, è un personaggio molto amato nel mondo dem; è la prima esponente democratica di primo piano a uscire allo scoperto. Nel video ...

Addio allo scrittore Amos Oz - di recente aveva dichiarato di essere a favore di un esame Prima di poter votare : Amos Oz è stato non solo un importante scrittore, autore di volumi tradotti in tutto il mondo, ma anche uno degli intellettuali più influenti del suo paese: politicamente impegnato, fin dagli anni ...

Li Na potrebbe essere la Prima giocatrice asiatica della Hall of Fame : ' Se Li Na dovesse essere inserita nella Hall of Fame, la sua proclamazione avrebbe un grande impatto per la storia del nostro sport a livello globale ' , ha detto l'ex numero quattro del mondo Todd ...

Torino - all’università il corso per imparare a essere felici : “È un’emozione Primaria - si può educare la mente” : imparare a essere felici. È questo l’obiettivo del corso voluto da Luigi Cirio, coordinatore dell’indirizzo di laurea infermieristica all’università di Torino. Venticinque ragazzi, futuri sanitari, hanno scelto di fare questo laboratorio tenuto da un neuroscienziato, Andrea De Giorgio. Tre giorni di full immersion, di meditazioni buddiste e abbracci, di atti gentili e amorevoli per abituare la mente ad essere felice. Una “ricetta” che De Giorgio ...

Gerry Scotti ancora in Prima serata dopo Chi vuol essere milionario : Gerry Scotti in prima serata con il Concerto di Natale in Vaticano Gerry Scotti sarà protagonista su Canale5 con il Concerto di Natale in Vaticano. La sera del 24 dicembre alle 21.25 sull’ammiraglia Mediaset andrà in onda il consueto concerto sul palco dell’aula Paolo VI. Confermato per il secondo anno consecutivo, Gerry Scotti condurrà l’evento facendo compagnia ai telespettatori anche la vigilia di Natale. Una stagione ...

La Prima autostrada 'ecologica' in Europa? Potrebbe essere italiana" : In tale contesto l'obiettivo di divenire nei tempi più brevi possibili una delle prime autostrade d'Europa ad economia circolare, è particolarmente strategico', dice Francesco Bettoni , presidente ...

Ascolti tv 7 dicembre : flop La Prima alla scala - successo per Chi vuol essere Milionario : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti televisivi. In particolare la giornata di ieri, venerdì 7 dicembre, è stata caratterizzata dal ritorno in prima serata di uno dei quiz che hanno fatto la storia della televisione italiana. Parliamo di Chi vuol essere Milionario, tornato in prime con Gerry Scotti con un nuovo ciclo di quattro puntate che verranno trasmesse durante il periodo delle feste natalizie. La prima puntata di ieri ha ...

Chi vuol essere milionario - la Prima concorrente irrita Gerry Scotti : 'Bevi e smetti di dirmi cattiverie' : Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti è tornato su Canale 5 a distanza di 20 anni dalla prima puntata del fortunato quiz show. E l'esordio con la primissima concorrente è già entrato negli ...

#Chivuolesseremilionario – Puntata del 07/12/2018 – Il ritorno del quiz condotto da Gerry Scotti in Prima serata su Canale 5. : È la tua risposta definitiva? La accendiamo?. Per undici anni e 1.679 puntate questa domanda ha scandito le prime serate e i preserali di Canale 5. E questa sera, per quattro appuntamenti celebrativi, torna il quiz dei quiz: Chi vuol essere milionario?. Alla guida il conduttore che, nel mondo, ha presentato questo programma per più anni, entrando anche nel Guinness World Records: Gerry Scotti. CHI VUOL ESSERE MILIONARIO? | La ...

Surface “Centaurus” potrebbe essere presentato Prima di Andromeda : Alcuni giorni fa, vi abbiamo informato di un dispositivo inedito noto all’interno delle mura di Redmond come Surface “Centaurus” che altro non è una versione più grande di Andromeda dotata di processore Intel. Quest’oggi arrivano ulteriori chiarimenti a riguardo da un interessante articolo di Windows Central scritto sempre da Zac Bowden. Secondo il leaker, Microsoft sta lavorando sul progetto hardware da circa un anno e ...

NASA - spazio ai privati per tornare sulla Luna il Prima possibile ed essere pronti per il Lunar Gateway : Il prossimo atterraggio sulla Luna dell’America sarà realizzato da compagnie private e non dalla NASA. Jim Bridenstine, amministratore della NASA, ha annunciato che 9 compagnie americane gareggeranno per portare esperimenti sulla superficie Lunare. L’agenzia spaziale comprerà il servizio ma sarà l’industria privata a definire i dettagli per arrivare sulla Luna, ha detto Bridenstine. L’obiettivo è quello di portare piccoli esperimenti scientifici ...

Giulia Valentina - chi è l’ex fidanzata influencer di Fedez : la Prima a essere chiamata “raviolo” - oggi diverte i suoi follower con video ironici : Forse non tutti sanno che prima di sposare Chiara Ferragni, Fedez è stato fidanzato per quasi tre anni con un’altra influencer: Giulia Valentina. Classe 1990, nata a Torino da genitori siciliani, occhi verdi, lunghi capelli neri e una carriera da modella: Giulia Valentina non è solo una fashion blogger da 500mila followers su Instagram. Lei è stata infatti il primo “raviolo” di Fedez. Anni prima di tatuarsi il ...