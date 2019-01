Premier League Chelsea: Morata saluta Fabregas sui social

lanotiziasportiva

: OFFICIAL: The Premier League December Manager of the Month nominees: • Nuno Espirito Santo • Jurgen Klopp • Mauriz… - SquawkaNews : OFFICIAL: The Premier League December Manager of the Month nominees: • Nuno Espirito Santo • Jurgen Klopp • Mauriz… - CorSport : Cori omofobi, tifoso del #Chelsea bandito dallo stadio per 3 anni - igorrlisboa : @globoesportecom Uma lenda da premier league -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Calciomercato/ Alvaroha volutore Cescche nelle prossime ore lascerà ilper trasferirsi al Monaco. Per il centrocampista spagnolo la sfida di FA Cup contro il Nottingham Forest ha rappresentato il passo d’addio con la maglia dei Blues.Tra i compagni di squadra, è arrivato il saluto di Alvarosui: “Non hai idea di quanto mi mancherai! Grazie a te e alla tua meravigliosa famiglia per tutto l’aiuto che ci avete dato. Grazie anche per tutti i momenti che abbiamo vissuto insieme e buona fortuna per il futuro!”.Ilha eliminato il Nottingham dalla Coppa con il risultato di 2 a 0 grazie alla doppietta diche ha indossato simbolicamente la fascia di capitano e, forse tradito dall’emozione, ha sbagliato un calcio di rigore. Per l’ex Arsenal, la partita è terminata ...