Pordenone | nessuno voleva quel Gratta e vinci | lo compra e incassa 200 mila euro

Pordenone - compra il Gratta e Vinci che nessuno voleva. Ecco quanto ha vinto : Una storia, questa, che arriva da Pordenone e che merita di essere raccontata. Cominciamo col dire che la dea bendata ha baciato un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, ma questo forse si era già capito. Si era già capito che si parla di una bella Vincita. Insomma, davvero un bel modo per iniziare l’anno. Ma è il modo in cui è avvenuta che merita. Come racconta Il Gazzettino, che pubblica anche la foto, nell’edicola, tabacchi e ...