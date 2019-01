Pensioni e lavoro | pronto il decreto per Quota100 e Reddito di cittadinanza

Pensioni 2019 : tutte le strade per l’uscita da lavoro nel nuovo anno : Il Governo da mesi ha iniziato a dipingere il quadro delle Pensioni 2019, per chi, stanco e provato dalle fatiche di anni di lavoro, si avvicina ai requisiti per la tanto agognata pensione. Che sia anticipata o secondo le normali tempistiche, l’uscita da lavoro nel nuovo anno seguirà canali standard e nuove modalità, introdotte (a breve ufficializzate) dal nuovo Governo targata Lega-5 stelle. E’ infatti atteso tra pochi giorni – tra ...

Ultime notizie sul Lavoro : riforma Pensioni - sindacati e Governo : Scopri la sezione tematica de IlSussidiario dedicata alle Ultime notizie aggiornate sul Lavoro: dalla riforma delle pensioni, alle riforme del Governo in tema di Lavoro e sindacati

Riforma Pensioni - Quota 100 e Pensioni anzianità : come uscire dal mondo del lavoro nel 2019 : Sono giorni cruciali per quanto riguarda la Riforma pensioni e intanto si parla di Quota 41, Quota 100, Ape sociale, Opzione donna ma effettivamente che cosa cambierà nel 2019? Quota 100 sembra avere ...

Pensioni e lavoro statale : liquidazione dopo 36 mesi per i quotisti : I dati in mano all’esecutivo per quanto riguarda l’operazione quota 100 sono ormai risaputi, con una platea di soggetti a cui sarà destinata la misura nel 2019 pari a circa 350mila lavoratori. Di questi, circa 160mila sarebbero lavoratori del pubblico impiego, i cosiddetti statali. I numeri sono potenziali, perché grazie a disincentivi, paletti e vincoli, l’esecutivo conta di ridurre il numero di soggetti a cui dare nuove Pensioni con questa ...

Pensioni : diventano una dozzina i canali di uscita dal lavoro nel 2019 : Non sarà una vera e propria riforma e la legge Fornero - a vederla bene - non è stata ancora depennata dal sistema. Ma dopo le novità del governo Conte, le possibili vie di uscita dal lavoro per andare in pensione aumentano. Per molti entrano in scena o vengono confermate misure che davvero favoriranno l’uscita dal lavoro con discreto anticipo rispetto alle normali soglie previste dall’ultima vera riforma del vecchio Governo Monti. A Pensioni ...

Pensioni - vecchiaia a 67 anni e quota 100 : così si lascia il lavoro nel 2019 : Per le condizioni d?accesso alle nuove Pensioni di anzianità, quelle legate al rapporto tra età anagrafica e monte contributivo, bisognerà aspettare tra il 10 e il 12...

Pensioni - da «quota 100» a opzione donna - dai precoci all’Ape sociale : 12 vie di uscita dal lavoro nel 2019 : Si delinea il quadro delle future Pensioni targate Lega-Movimento Cinque Stelle. Da un lato la Manovra stanzia i fondi per quota 100, introduce un taglio alle Pensioni d’oro dai 100mila euro lordi annui in su, modifica i sette scaglioni di rivalutazione (con un recupero pieno fino a 1.522 euro), con una flat tax al 7% per i pensionati esteri che si trasferiscono al Sud. Dall’altro, tra il 10 e i 12 gennaio, dovrebbe ...

Pensioni - da quota 100 all'opzione donna tutte le novità per lasciare il lavoro nel 2019 : ROMA - Molte novità previdenziali attendono gli italiani nel 2019. Alcune sono state incluse nella manovra appena approvata in Senato , ora attesa alla Camera per il via libera definitivo . Altre ...

Pensioni - come funzionerà la quota 100 : finestre e tempi per anticipare l’uscita dal lavoro : Il decreto per stabilire le regole della quota 100 e il conseguente avvio della riforma Fornero in tema di Pensioni dovrebbe arrivare tra il 10 e il 12 gennaio, secondo quanto fatto sapere dal sottosegretario Durigon. Rimangono incertezze sui tempi di partenza della misura e sulle finestre temporali per accedere all'anticipo Pensionistico.Continua a leggere

Pensioni - lavoro - reddito : per i giovani raddoppiano i ritardi : La cosiddetta 'quarta rivoluzione industriale', secondo il docente, sta trasformando la nostra economia, i modelli di business e i processi produttivi, la qualità e quantità dell'occupazione, le ...

Pensioni E REDDITO DI CITTADINANZA/ La nuova età del lavoro smonta le illusioni : Il cambiamento demografico e quello del mercato del lavoro impongono all'Italia scelte importanti in tema di invecchiamento attivo della popolazione

Pensioni - per ritirarsi dal lavoro con quota 100 potrebbe arrivare la finestra mobile : Per blindare la quota 100 il governo sta pensando a delle finestre mobili, ovvero la possibilità di rinviare l'accettazione della richiesta di pensione anticipata per alcuni dei richiedenti di tre mesi (slittando così alla finestra successiva), nel caso in cui le domande all'Inps siano più del previsto. Come funzionerebbe la finestra mobile e quando permetterà di andare in pensione.Continua a leggere

'Il non lavoro potrebbe uccidermi' - Gianfranco D'Angelo torna sulla questione Pensioni su Rai1 : FUNWEEK.IT - A 82 anni e con una carriera lunga e pienissima, Gianfranco D'Angelo appare instancabile, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate a La Vita in diretta dove è stato...

Pensioni e quota 100 : paletti e restrizioni per chi vuole lasciare in anticipo il lavoro : La quota 100 e il conseguente avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni potrebbe cambiare, prevedendo più paletti e restrizioni per scoraggiare l'uscita dal mondo del lavoro e permettere di risparmiare fino a due miliardi di euro nella legge di Bilancio. Ecco quali potrebbero essere i paletti che il governo inserirà.Continua a leggere