Paura per Niki Lauda | l' ex pilota ricoverato in terapia intensiva

Paura per Niki Lauda : nuovo ricovero d'urgenza : Prima di questo imprevisto ricovero d'urgenza, il tre volte campione del mondo si era sbilanciato sul proprio stato di salute, pronosticando un proprio ritorno al fianco della sua squadra già nelle ...

Formula 1 - Paura per Niki Lauda : l’ex pilota ricoverato d’urgenza in terapia intensiva : L’ex campione di Formula 1 Niki Lauda è stato ricoverato d’urgenza. La notizia riportata dal quotidiano tedesco Kronen Zeitung ha messo in ansia tutti gli appassionati di automobilismo. Il ferrarista quasi 70enne si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Allgemeinen Krankenhaus di Vienna per una grave forma di influenza contratta durante le feste, trascorse a Ibiza. Una portavoce dell’ospedale ha fatto sapere all’Orf, ...

Niki Lauda ricoverato di nuovo in ospedale : in terapia intensiva - Paura per l'ex pilota : paura per Niki Lauda. l'ex pilota è stato ricoverato di nuovo in ospedale, secondo quanto riporta il quotidiano austriaco Kronen Zeitung. Lauda, 70 anni il prossimo febbraio, si trova nel reparto di terapia intensiva dell'AKH di Vienna per un'influenza che lo ha colpito durante le vacanze di Natale

Ancora Paura per Niki Lauda : di nuovo ricoverato - : Il mondo dei motori è di nuovo in apprensione per il tre volte campione del mondo Niki Lauda . L'ex pilota della Ferrari, ora presidente non operativo della Mercedes, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Allgemeinen Krankenhaus di Vienna, lo stesso in ...

Terremoto a Isernia - Paura per una scossa di magnitudo 3.0 alle 10.50 : Terremoto in provincia di Isernia . Una scossa di magnitudo 3.0 è stata avvertita nella zona di Acquaviva di Isernia alle 10.50. L'istituto nazionale di vulcanologia ha segnalato una profndità di soli ...

Allarme per lo Stromboli - “drammatico aumento” dell’attività vulcanica con continue esplosioni. Scossa di terremoto 3.6 - Epifania di Paura a Tropea [VIDEO] : 1/9 ...

Barbara D'Urso - Paura per la conduttrice a Cuba dopo la forte inondazione - Video : Momenti di paura per Barbara D'Urso durante la sua vacanza natalizia a Cuba. In queste settimane, infatti, la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha deciso di staccare per un po' di tempo la spina dagli impegni televisivi per concedersi una vacanza a Cuba in compagnia del suo amico Cristiano Malgioglio. Tutto è andato per il verso giusto, fin quando non hanno dovuto fare i conti con il maltempo che ha colpito il Paese e che ha fatto ...

Paura per Elisabetta Gregoraci : “Bloccata in Thailandia per la tempesta. Sono in albergo al sicuro - ma situazione non è bella” : Migliaia di turisti Sono bloccati in Thailandia a causa di una forte perturbazione che ha causato, finora, tre vittime. In queste ore la tempesta tropicale Pabuk è stata declassata a depressione dal Dipartimento meteorologico locale. Aeroporti e servizi di traghetti stanno tornando, poco a poco, alla normalità. Su un’isola c’è anche la showgirl Elisabetta Gregoraci, che ha condiviso sui social la sua Paura: “Sono in albergo e ...

Paura per Maradona - ricoverato per un’emorragia gastrica! Diego rassicura : “grazie a tutti - ora sto bene” : Per fortuna solo tanta Paura per Diego Armando Maradona, ricoverato nella giornata di ieri per un’emorragia gastrica: El Pibe de Oro rassicura i fan dai social Tanta Paura per Diego Armando Maradona che nella giornata di ieri è stato ricoverato in una clica di Buenos Aires per un’emorragia gastrica. La notizia è subito diventata virale e i tanti fan che, ancora oggi, seguono El Pibe de Oro si sono subito in allarme. Il problema ...

Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia a causa di un uragano devastante : aerei cancellati e tanta Paura per la showgirl [VIDEO] : Elisabetta Gregoraci sarebbe dovuta tornare in Italia ieri, ma un uragano la tiene bloccata nel suo hotel in Thailandia dove ha soggiornato in questi giorni: il messaggio della showgirl sui social Dopo giorni di relax e sole, Elisabetta Gregoraci vede concludersi male la sua vacanza in Thailandia. La splendida showgirl italiana è rimasta bloccata in hotel a causa di un devastante uragano tropicale, che non le ha permesso di ripartire alla ...

Continua la Paura per l'Etna : nuovo sciame sismico : Continua a tremare la terra in Sicilia. Da ieri sera L'Ingv, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato diverse scosse nell'area dell'Etna. La più forte questa mattina all'alba. Alle ore 5.10 c'è stata una scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a 7 chilometri da Regalna, un piccolo Comune di tremila abitanti in provincia di Catania.Proprio ieri, dopo il sisma del 26 dicembre scorso che ha colpito alcuni paesi ai piedi ...

Francesco Chiofalo - mancano pochi giorni all'operazione al cervello : 'La Paura è tanta' : Solo due settimane fa Francesco Chiofalo tramite i social aveva annunciato di avere un brutto tumore al cervello, aggiungendo che si sarebbe dovuto sottoporre ad un delicatissimo intervento chirurgico subito dopo le festività natalizie. Ieri su Instagram il giovane 29enne ha voluto postare una immagine che lo ritrae all'interno dell'ospedale e rendere partecipi i follower di ciò a cui sta andando incontro. Tra pochissimi giorni verrà sottoposto ...

Terremoto - ancora tanta Paura per la scossa che a Capodanno ha fatto tremare l'Abruzzo : L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato, la sera del 1 gennaio, una scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 a Collelongo, in provincia dell'Aquila. La scossa di Terremoto è stata avvertita in varie città oltre all'Aquila: da Roma a Latina, oltre che ad Avezzano e a Frosinone, dove molte persone, allarmate, sono scese per le strade. Dopo la prima scossa delle ore 19:37, ne sono state registrate altre due nello stesso giorno, ...

Francesco Chiofalo torna a parlare del tumore : "Ho Paura per questo intervento" : Francesco Chiofalo qualche giorno fa ha comunicato attraverso i social di aver scoperto, quasi per caso, di avere un tumore la cervello: il 2019 del giovane che ha partecipato all'edizione 2017 di ...