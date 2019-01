Pallavolo | Serie A | l’Azimut Modena impone su Ravenna la legge del PalaPanini

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Revivre Axopower Milano in trasferta a Latina - obiettivo vittoria per i lombardi : La formazione lombarda fa visita alla Top Volley Latina con l’obiettivo di portare a casa l’intera posta in palio Tornare a casa da Latina con tre punti nella calza della befana: è questo l’obiettivo della Revivre Axopower Milano alla vigilia della sfida contro la Top Volley valida per la terza giornata del girone di ritorno della regular season di Superlega. Domani, alle ore 18.00, nel giorno dell’Epifania, in terra pontina ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile : si gioca la sedicesima giornata - tutti in campo il giorno dell’Epifania : Nel giorno dell’Epifania la sedicesima giornata della Samsung Volley Cup A2 Sono ormai delineate le cinque squadre che proseguiranno nella pool promozione e quelle che dovranno vedersela per non retrocedere. Sono infatti ben otto i punti che dividono la P2P Givova Baronissi, sesta in classifica a 15 punti che sarà a riposo in questo turno, e la Itas Città Fiera Martignacco, quinta in graduatoria. Proprio quest’ultima dovrà ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : si apre il girone di ritorno - subito la sfida tra Scandicci e Filottrano : Scandicci-Filottrano apre il 2019 ed il girone di ritorno della Samsung Volley Cup Dopo i festeggiamenti di Capodanno, si ritorna in campo per la prima giornata del 2019, in concomitanza con la prima giornata del girone di ritorno, 14a della Samsung Volley Cup. Al giro di boa, la Igor Gorgonzola Novara, vittoriosa in casa per 3a0 contro Casalmaggiore nell’ultima giornata del 2018, mantiene saldamente la testa della classifica con ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile - la Millenium Brescia si prepara ad un 2019 ricco di sfide : Dalla scalata all’A1 sino al successo contro Conegliano, passando per il restyling del giovanile. Indimenticabile, intenso e ricco di emozioni: il 2018 della Millenium Brescia lascerà un segno indelebile nel cuore di chi lo ha vissuto dal primo all’ultimo istante La fine del 2017 ha visto le Leonesse di coach Enrico Mazzola e Marco Zanelli conquistare l’accesso ai Quarti di finale di Coppa Italia dove avrebbe sfidato Chieri, a ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : la Millenium lotta ma non riesce a battere Scandicci - Leonesse battute 0-3 : Brescia non sovverte il pronostico e cede alla Savino del Bene che fa valere la superiorità fisica e tecnica. Le Leonesse soffrono a muro e dopo un buon inizio cedono il passo alle toscane Si conclude con una sconfitta il girone d’andata della Banca Valsabbina Millenium Brescia. Nel tredicesimo turno della Samsung Volley Cup la squadra di coach Enrico Mazzola soccombe alla Savino del Bene Scandicci in soli tre set. Le bresciane, ...

Pallavolo - Serie A1 Femminile : il Club Italia Crai chiude il 2018 con una sconfitta - Cuneo si impone 0-3 : CRONACA Parte forte Cuneo e sullo 0-5 a favore delle ospiti coach Bellano chiama il primo time out della serata. E' Sylvia Nwakalor a muovere il tabellone per il Club Italia Crai , 1-7, . Il video ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile - risultati e classifica al termine della tredicesima giornata : Si è chiuso il girone d’andata del campionato di Serie A1 Femminile di Pallavolo, la Igor guida il gruppo davanti a Scandicci e Imoco L’Igor Gorgonzola Novara pone il sigillo su un girone di andata di Samsung Volley Cup praticamente perfetto. Le azzurre di Massimo Barbolini, Campionesse d’inverno con un turno di anticipo, superano 3-0 la Pomì Casalmaggiore nell’ultima giornata del 2018 e terminano la prima parte di ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : il Club Italia Crai chiude il 2018 con una sconfitta - Cuneo si impone 0-3 : Nessuna vittoria per il Club Italia Crai al termine del girone d’andata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile Il 2018 e il girone di andata della Samsung Volley Cup si chiudono senza vittorie per il Club Italia Crai. Questa sera al Palazzetto del Cnetro Federale Pavesi le azzurrine hanno ceduto 0-3 (18-25, 21-25, 17-25) alla Bosca San Bernardo Cuneo. Presente alla partita anche il ct della Nazionale Davide Mazzanti. CRONACA ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : la Millenium Brescia pronta alla sfida con la temibile Scandicci : A Montichiari si presenta una vera corazzata che vorrà difendere il secondo posto, per Brescia invece c’è la possibilità di entrare nelle prime 8 e accedere alla Coppa Italia L’impresa al PalaVerde di Villorba contro l’Imoco Conegliano campione d’Italia ha lasciato consapevolezza dei propri mezzi in casa Banca Valsabbina, verso il futuro di un campionato avvincente ed imprevedibile. Nella tredicesima ed ultima ...

Pallavolo - Serie A1 Maschile - Velasco bacchetta il Modena : 'sono arrabbiato con i miei ragazzi' : L'allenatore della formazione emiliana ha parlato in vista del match di domenica contro Castellana Si è tenuta questa mattina la conferenza di presentazione del match di domenica con Castellana del ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile - Velasco bacchetta il Modena : “sono arrabbiato con i miei ragazzi” : L’allenatore della formazione emiliana ha parlato in vista del match di domenica contro Castellana Si è tenuta questa mattina la conferenza di presentazione del match di domenica con Castellana del Coach Julio Velasco: “non ho parlato coi ragazzi dopo la gara di Sora, lo farò oggi, ero e sono arrabbiato per la gara perché nel quarto set dovevamo chiudere il match ed abbiamo perso un punto importante e soprattutto perché ...

Pallavolo - Serie A1 Femminile - tutti i risultati della dodicesima giornata : La partita va avanti punto a punto fino all'ace di Tapp , 13-16, , poi Haak carica il Palazzetto dello Sport di Scandicci , 15-16, ma Acosta allunga ancora , 16-18, e Parisi chiama tempo. Bergamo ...

Pallavolo - Serie A2 Femminile - tutti i risultati della quattordicesima giornata di entrambi i gironi : La cronaca. Ancora alle prese con qualche infortunio, Fabio Bovari vara una formazione con Demichelis in diagonale con Irina Smirnova; Giulia Pascucci e Giulia Pietrelli schiacciatori ricevitori; al ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile - tutti i risultati della quattordicesima giornata di entrambi i gironi : Nel Girone A l’Eurospin Ford Sara si regala il 3-2 su Mondovì, bene Soverato, Martignacco e Caserta. Nel Girone B alla Bartoccini big match e primato solitario GIRONE A EUROSPIN FORD SARA PINEROLO – LPM BAM MONDOVI’ 3-2 (25-20 25-20 22-25 25-27 20-18) Chi ha assistito al derby piemontese tra Eurospin Ford Sara Pinerolo e LPM Bam Mondovì ha avuto il piacere di vedere una partita spettacolare, giocata a ritmi altissimi e ...