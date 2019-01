ilfogliettone

: Oggi i Golden Globe, Bradley Cooper e Lady Gaga favoriti - - ilfogliettone : Oggi i Golden Globe, Bradley Cooper e Lady Gaga favoriti - - Jessica971213 : RT @BTS_ITALIA: ?? Jung Haein durante i Golden Disc Awards di oggi ha detto che quando ha bisogno di un po' di conforto, ascolta I'm fine e… - Maria91393228 : RT @BTS_ITALIA: ?? Jung Haein durante i Golden Disc Awards di oggi ha detto che quando ha bisogno di un po' di conforto, ascolta I'm fine e… -

(Di domenica 6 gennaio 2019), nei panni di una cantante di talento che viene scoperta da un collega famoso, sono iper i bookmaker per la vittoria nelcon "A star is born" nella categoria miglior film drammatico. I premi saranno assegnati, domenica 6 gennaio dalla stampa estera iscritta all'Hollywood foreign press association.Riguardo al premio alla "Miglior commedia", per i bookmaker è in testa "Green Book", che racconta l'amicizia tra un buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano nell'America negli anni Sessanta. Tra i registi, gli analisti hanno pochi dubbi: a vincere il premio sarà il messicano Alfonso Cuaron con "Roma".è favorito per la statuetta al 'Miglior attore' davanti a Rami Malek per "Bohemian Rhapsody" e a Willem Dafoe, che ha vestito i panni di Van Gogh in "At Eternity's Gate". Tra le donnenon teme rivali nella ...