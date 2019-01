Nuovo anno scolastico | al via da domani le iscrizioni

CR7 ha come obiettivo un Nuovo record : laurearsi capocannoniere in tre campionati diversi : Fin dalla sua fondazione, l'obiettivo della Juventus è vincere, ecco come si spiega la scelta di Cristiano Ronaldo di approdare a Torino. Anche il portoghese vuole sempre essere il numero uno e, nonostante abbia detto a parole che i premi personali non sono un'ossessione, i fatti dimostrano il contrario. Ultimamente l'ex Real Madrid non ha presenziato alle manifestazioni che hanno assegnato premi ad altri calciatori come nel caso del Pallone ...

Caterina Balivo - Nuovo look : «Capelli un po’ troppo corti - ma ricresceranno in fretta» : nuovo look per Caterina Balivo: la conduttrice Rai, insieme alla figlia, la piccola Cora, ha deciso di tagliare i lunghi capelli, scegliendo un’acconciatura un po’ insolita. In un esclusivo salone di Roma, frequentato da tanti vip, Caterina Balivo ha approfittato di un momento libero per… darci un taglio. Il periodo trascorso dal parrucchiere con […]

Caterina Balivo - Nuovo look : «Capelli un po' troppo corti - ma ricresceranno in fretta» : nuovo look per Caterina Balivo: la conduttrice Rai, insieme alla figlia, la piccola Cora, ha deciso di tagliare i lunghi capelli, scegliendo un'acconciatura un po' insolita. In un esclusivo...

Gli smartphone potranno avere una vita più lunga grazie ad un Nuovo microinterruttore : Dagli Stati Uniti arrivano buone notizie per gli utenti mobile: gli smartphone, infatti, in futuro potrebbero avere una vita più lunga. Ecco perchè L'articolo Gli smartphone potranno avere una vita più lunga grazie ad un nuovo microinterruttore proviene da TuttoAndroid.

Nuovo anno - nuove visioni ecco i film più attesi in arrivo nelle sale : Nel 2019 cambia lo scenario per il cinema in Italia. Tante le novità sul tappeto. Entrano in vigore nuove regole e finestre per l'uscita in sala e sulle altre piattaforme. Netflix & Co. saranno sempre ...

LETTURE/ Il Nuovo anno - la saggezza dei pagani e l'ombra della "polvere" che siamo : Tutte le lingue europee nella parola "anno" individuano un ciclo che si compie e si rinnova, immagine del "destino" cui siamo tutti chiamati

Annunciato un Nuovo concerto di Fiorella Mannoia a Parma : info e biglietti in prevendita : Il nuovo concerto di Fiorella Mannoia a Parma è finalmente Annunciato. L'artista di Roma torna a suonare nella suggestiva cornice emiliana per il supporto del suo nuovo album, Personale, che sarà rilasciato a stretto giro di settimane. I biglietti per il nuovo concerto sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, compresi i punti vendita abituali che sono attrezzati con tutti i ticket di ingresso per le date annunciate ...

Il Nuovo anno del cinema : Chi avrebbe mai immaginato - in materia di supereroi ormai in affanno: costano uno sproposito e debordano, c'è un limite a quante volte vogliamo salvato il mondo - lo strepitoso successo di Ryan ...

'Anno Nuovo - scempio vecchio' : scoperta discarica di amianto sul Vesuvio : BOSCOTRECASE - Lastre di eternit e cumuli di rifiuti: ennesima discarica a cielo aperto nel Parco Nazionale del Vesuvio. 'Anno nuovo, nuovi sversamenti e scempio vecchio'. Con questo slogan l'...

Cardi B ha confermato che il Nuovo album uscirà quest’anno : Uno dei dischi attesi nel 2019 The post Cardi B ha confermato che il nuovo album uscirà quest’anno appeared first on News Mtv Italia.

Givova Scafati - inizia l'anno Nuovo a Cassino. : La prima gara ufficiale del campionato di serie A2 del 2019, in programma il giorno dell'Epifania , ore 18:00, , coincide con l'ultima giornata del turno di andata. Nel girone ovest, la Givova Scafati ...

Kashmir : Nuovo anno sotto la neve [GALLERY] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza iniziano insieme il Nuovo anno : Stefano Sala e Benedetta Mazza dalla fine del Grande Fratello Vip sono praticamente inseparabili. Il modello dagli occhi di ghiaccio, divide ancora il suo tempo tra l'ex fidanzata Dasha e Benedetta, in quanto ancora non ha preso una decisione riguardante il rapporto con la modella ucraina. Difatti dopo aver visto Dasha a Natale, Stefano ha deciso di trascorrere il Capodanno sulla neve in compagnia di Benedetta, Tommaso Zorzi e Roberta ...

Anno Nuovo - problemi vecchi : i Vigili del Fuoco valdostani restano senza risposte Aosta - Sono passati oltre due mesi e un cambio di Giunta ... : "Daremo indicazioni affinché dal 1° gennaio 2019 si possa equiparare il contratto dei Vigili del Fuoco regionali con quello nazionale". La promessa, datata 17 ottobre 2018, era stata avanzata dall'...