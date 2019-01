Nottingham Forest indagato per canti omofobi

Canti omofobi - Nottingham Forest indagato : ANSA, - ROMA, 6 GEN - La Football Association ha messo sotto inchiesta il Nottingham Forest, ed allertato l'autorità giudiziaria, per i Canti omofobi provenienti dal settore ospiti durante la partita ...

FA Cup - Chelsea-Nottingham Forest 2-0 : doppio Morata. United : sono 6 di fila : Trentaduesimi di finale in F.A. Cup, la coppa per eccellenza in Inghilterra. Il Manchester United si sbarazza agevolmente del Reading, squadra di Championship,, 2-0 a Old Trafford griffato da Mata su ...

Pronostico Chelsea vs Nottingham Forest - FA Cup 5-1-2019 e Analisi : Chelsea-Nottingham Forest, sabato 5 gennaio. Match di prestigio quello che andrà in scena sabato pomeriggio allo Stamford Brigde tra il Chelsea e Nottingham. I ragazzi di Maurizio Sarri occupano la quarta posizione in Premier e sono reduci dal pareggio casalingo contro il Southampton. Il Forest, in Championship, divide la settima posizione con Birmingham e Queens Park Rangers ed ha sconfitto la capolista Leeds United per 4 a 2 ...

Calciomercato Lecce - Tachtsidis in prestito dal Nottingham Forest : Lecce - Nuovo arrivo per il Lecce che, tramite una nota, ha annunciato "di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Panagiotis Tachtsidis , proveniente dal Nottingham Forest "...

Fa Cup - le probabili formazioni di Chelsea-Nottingham Forest - 5/1/2019 : probabili formazioni Chelsea-Forest, 3° turno di Fa Cup 2018/2019Capita un po’ tra capo e collo il terzo turno di Fa Cup, con il Chelsea di Sarri che arriva all’appuntamento con qualche giocatore di troppo acciaccato ed un derby con il Tottenham alle porte (oltre i soli tre giorni di riposo dopo la gara con i Saints).Ci sarà quindi ampio ricorso ad una panchina comunque di qualità, così come vi ricorreranno anche gli ospiti (militanti in ...

Pronostico Nottingham Forest vs Leeds - Championship 1-1-2019 e Analisi : Championship, 26^ giornata, Analisi e Pronostico di Nottingham Forest-Leeds, martedì 1 gennaio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Nottingham Forest-Leeds, martedì 1 gennaio. Match che si preannuncia scoppiettante tra Nottingham e Leeds, due squadre che giocano per le posizioni di vertice. Dopo il pareggio beffa con il Norwich nel Boxing Day, il Forest ha rimediato un ko a Millwall come il Leeds in casa con l’Hull City dopo ...

Pronostico Norwich vs Nottingham Forest - Championship 26-12-2018 e Analisi : Championship, 24^ giornata, Analisi e Pronostico di Norwich-Nottingham Forest, mercoledì 26 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Norwich-Nottingham Forest, mercoledì 26 dicembre. La ventiquattresima giornata del campionato cadetto inglese propone il big match che mette a confronto Norwich e Nottingham Forest. Nel giorno del Boxing Day questa gara potrebbe regalare delle forti emozioni con i padroni di casa che proveranno a ...

Pronostico Derby County vs Nottingham Forest - Championship 17-12-2018 e Analisi : Championship, 22^ giornata, Analisi e Pronostico di Derby County-Nottingham Forest, lunedì 17 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Derby County-Nottingham Forest, lunedì 17 dicembre. Sapore di Premier League al Pride Park. Lunedì sera, nel posticipo del 22° turno del campionato cadetto inglese, va in scena il novantatreesimo Derby delle East Midlands tra due club che vogliono tornare presto nella massima serie. Al momento, la ...