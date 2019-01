Neonato morto in ospedale Brescia | Grillo invia i Nas Ultime notizie | Gallera

Neonato morto - ministra Grillo manda Nas e ispettori : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha inviato a Brescia i Nas e ha avviato l'ispezione ministeriale agli Spedali Civili dove e' morto il piccolo Marco, nato prematuro un mese fa, il terzo Neonato morto nella stessa struttura in pochi giorni. "E' necessario fare chiarezza per capire se ci sia correlazione tra i diversi casi" spiega il ministro della Salute, Giulia Grillo, esprimendo ai genitori dei piccoli il suo cordoglio. La verifica, ha ...

Terni - Neonato abbandonato e morto a poche ore dal parto. Mamma fuori dal carcere a Natale : Natale fuori dal carcere per la ventisettenne di Terni accusata di aver abbandonato il figlio appena nato, il 2 agosto scorso, nel parcheggio di un supermercato, provocandone la morte: il gip di Terni ...

Neonato trovato morto in spiaggia - si cerca la madre : 'Potrebbe essere in pericolo' : Prima il macabro ritrovamento, poi la grande preoccupazione. Il corpicino privo di vita di un Neonato è stato rinvenuto su una spiaggia ed ora c'è molta apprensione per le sorti della donna che lo ...

