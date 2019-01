NBA | Harden ' solo' 38 a Portland | Houston ko Phila batte Dallas con tripla doppia di

NBA – James Harden distrugge gli Warriors e tuona : “parlate meno dei miei falli e più delle mie qualità” : James Harden trascina i Rockets al successo sugli Warriors grazie ad una strepitosa tripla doppia e nel post partita si lascia andare a dichiarazioni di fuoco In questo momento, James Harden risulta praticamente implacabile. Se non volete considerarlo il miglior giocatore della lega (ripetiamo in questo momento, LeBron James permettendo), non ci sono grandi dubbi sul fatto che sia quantomeno il miglior attaccante. Chiedere conferma ai ...

NBA 2019 - i risultati della notte (4 gennaio) : James Harden trascina ancora i Rockets in casa di Golden State - ok gli Spurs di Belinelli : Tre partite disputate in questa notte NBA, ma nonostante i pochi appuntamenti le emozioni sono tantissime: tre prestazioni di alto livello, un overtime e percentuali di squadra sono tra gli argomenti degli incontri giocati. L’ultima partita a terminare è anche quella più vibrante: gli Houston Rockets battono all’overtime i Golden State Warriors per 134-135. Risulta decisivo James Harden, che non solo realizza una tripla doppia con 44 ...

NBA – James Harden - furbizia ed efficacia per tirare su i Rockets : 43 punti con soli 8 tiri dal campo - è record! : James Harden firma 43 punti contri i Grizzlies, ma con solo 8 canestri dal campo: il merito è dei 21 tiri liberi segnati grazie ai falli subiti e guadagnati con astuzia James Harden è una delle shooting guard più talentuose della lega e sicuramente ha un posto d’elite anche nella storia del basket NBA. ‘Il Barba’ è l’anima degli Houston Rockets che, nonostante un inizio di stagione molto al di sotto delle aspettative, sono tornate nelle ...

Risultati NBA – Harden show nella notte di Capodanno - Curry trascina i suoi Warriors alla vittoria : James Harden stratosferico nella notte di Capodanno: tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana L’NBA non si ferma mai: i campioni della palla a spicchi americana hanno regalato spettacolo anche a Capodanno. Tante le sfide andate in scena nella notte di San Silvestro: sorridono i Charlotte Hornets, che hanno mandato al tappeto gli Orlando Magic per 125-100. Bene Walker e Monk, a reefrto rispettivmente ...

