NBA – Clippers | Gallinari a tutto tondo | “sogno All-Star Game e Playoff! Mondiale?

NBA - Gallinari show e i Clippers vincono contro i Suns : NEW YORK, STATI UNITI, - Ventuno punti come nell'ultima partita, ma questa volta i Clippers vincono e per Danilo Gallinari la gioia è doppia. Il 'Gallo' è tra i trascinatori della franchigia di Los ...

NBA 2019 - i risultati della notte (5 gennaio). Danilo Gallinari trascina i Clippers - perdono i Lakers - ok i Celtics : Si sono giocate dieci partite nella ricca notte NBA, lo spettacolo non è mancato in giro per gli Stati Uniti. Danilo Gallinari ha trascinato i suoi Los Angeles Clippers alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, l’azzurro ha messo a segno 21 punti (conditi da 7 rimbalzi e 6 assist) che sono risultati determinanti per ottenere il successo sui Phoenix Suns per 121-111. I Clippers hanno dominato la contesa, chiudendola già nel primo quarto ...

NBA - Gallinari il migliore con 21 punti - a Phoenix i Clippers tornano a vincere : Phoenix Suns-L.A. Clippers 111-121 Incontrare Phoenix, pur in Arizona, è sempre un toccasana se si viene da due sconfitte consecutive. Ancor di più per i Clippers, che hanno già sconfitto i Suns due ...

Basket - NBA : Philadelphia sbanca Los Angeles - Gallinari non basta ai Clippers : WASHINGTON - Philadelphia, 24-24, riscatta l'umiliante sconfitta subita contro Portland e fa il colpaccio in casa dei Los Angeles Clippers, 21-16, vincendo 119-113. Un Gallinari stellare nel primo ...

NBA - Gallinari realizza 21 punti ma Philadelphia supera i Los Angeles Clippers : NEW YORK, STATI UNITI, - L'ottima partita di Danilo Gallinari non basta ai Clippers per evitare il ko interno con i Philadelphia 76ers che si impongono 119-113. L'ala azzurra mette a referto 21 punti, ...

NBA : ai Clippers non basta Gallinari contro Philadelphia - Leonard ne mette 45 e Toronto stende i Jazz : Il 2019 dei Clippers di Gallinari si apre con una sconfitta nonostante i 21 punti del Gallo. A fare festa sono i Sixers , che si impongono 119-113. I 45 punti di Leonard , massimo in carriera, ...

NBA - L.A. Clippers-Philadelphia 113-119 : ai Clippers non riesce la rimonta - vince Phila nonostante i 21 di Gallinari : Già solamente dal primo quarto si è potuto notare quanto faccia la differenza un giocatore come Joel Embiid. Reduci dalla brutta sconfitta sul campo dei Blazers senza il loro centro titolare, i ...

Risultati NBA – Leonard show - Toronto strapazza Utah : un super Gallinari non basta ai Clippers : Il giocatore italiano sforna un’ottima prestazione che non basta però per evitare la sconfitta contro Philadelphia, sorride invece Toronto grazie ad un pazzesco Leonard Una prestazione sopra le righe di Danilo Gallinari non basta ai Los Angeles Clippers per evitare la sconfitta contro Philadelphia, che espugna lo Staples Center con il punteggio di 113-119. Sono ventuno i punti messi a referto dal giocatore italiano, un bottino niente ...

NBA - risultati : Belinelli vince il derby azzurro - Gallinari non basta ai Clippers' : Serata storta in tutti i sensi per LA con ben 18 palle perse che hanno pesato come macigni nell'economia della gara merito sopratutto di una gran difesa San Antonio che conferma l'ottimo momento ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 dicembre) : gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari nel giorno delle grandi prestazioni individuali : La notte NBA porta in dote nove partite, tra le quali spicca lo scontro tra Portland Trail Blazers e Golden State Warriors. Per i colori italiani, c’è anche spazio per la terza delle quattro sfide nel calendario stagionale tra Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che equivale al derby italiano tra Danilo Gallinari e Marco Belinelli. Andiamo a vedere come sono andate le gare di stanotte. Diverse partite hanno visto andare in scena ...

NBA - Williams ribalta i giovani Lakers - Gallinari e Clippers avanti tutta : LA Lakers - LA Clippers 107-118 I Clippers , 21-14, vincono faticando una partita non bella regolando i Lakers , 20-16, decimati dalle assenze. Per i Clippers è la vittoria numero 22 nelle ultime 25 ...

NBA : il derby di Los Angeles va ai Clippers - Belinelli e gli Spurs ko contro Denver : Nella "città degli angeli" i Clippers guidati da un super Williams, 36, e da Gallinari , 19 con 10 rimbalzi,, superano i Lakers 118-107. Sorpresa a Orlando, dove Toronto capitola per 87-116 contro i ...