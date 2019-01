Navi Ong | appello del Papa ai leader europei | «Consentite lo sbarco ai 49 migranti»

Il braccio di ferro tra Di Maio e Salvini sulle Navi Ong : Il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla sorte dei 49 migranti delle navi Ong Sea Watch e Sea Eye continua. Dopo la presa di posizione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dello stesso ministro del Lavoro, Di Maio oggi ha rilanciato le accuse all'Unione Europea e a Malta colpevoli di voltare lo sguardo dall'altra parte rispetto ai rischi delle persone ospitate a bordo. Di Maio si è riferito in ...

Navi Ong - Salvini : 'Non cedo a ricatti' e svela : 'Una ha violato il codice marino' : Matteo Salvini, senza troppi giri di parole, più volte ha detto che nulla l'avrebbe intimorito rispetto all'idea di andare avanti per la sua strada. Parole pronunciate in risposta ai sindaci che si erano detti pronti a disobbedire al suo decreto sicurezza. Il concetto non cambia anche per quanto riguarda le Navi delle Ong. Nelle ultime ore si sono moltiplicati gli appelli all'umanità affinché i porti italiani accogliessero le Navi Ong che da ...

Migranti - Salvini : non cediamo a ricatti - Navi Ong sbarchino a Malta : "Non cediamo ai ricatti. Due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ...

L'Italia pronta ad accogliere donne e bambini delle Navi Ong ferme a Malta. Ma Salvini si oppone : Da Di Maio arriva una prima iniziativa per sbloccare in parte l'impasse della Sea Watch, ormai da due settimane in navigazione senza un porto di sbarco, con 32 migranti a bordo. Dura replica di ...

Navi Ong a Malta - Salvini : ok invio medicine e cibo ma basta ricatti : Roma, 4 gen., askanews, - 'Possiamo inviare a bordo medicine, cibo e vestiti, ma basta ricatti'. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, interviene su Facebook riguardo al caso delle due Navi di ...

Di Maio : «Accogliamo donne e bimbi - Malta autorizzi gli sbarchi». Salvini : «Su Navi Ong non cambio idea» : Luigi Di Maio interviene sui social network sull'emergenza delle due navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye in acque maltesi. «Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle...

Di Maio : «Accogliamo donne e bimbi - Malta faccia sbarcare le Navi Ong» : Luigi Di Maio interviene sui social network sull'emergenza delle due navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye in acque maltesi. «Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle...

Migranti - Sea Watch3 da 14 giorni in attesa di un porto : due Navi delle ong portano rifornimenti : Due navi delle ong Sea Watch e Mediterranea sono partite questa mattina, in missione congiunta, con due imbarcazioni da Malta per portare rifornimenti alla nave "che ormai da 14 giorni attende l'assegnazione di un porto sicuro per le 32 persone, donne, uomini e bambini, salvate nel Mediterraneo centrale il 22 dicembre".Continua a leggere

Appello di 18 Ong per lo sbarco immediato delle persone sulle Navi Sea Watch e Sea Eye : Roma, 3 gen., askanews, - 'Chiediamo con urgenza all'Italia e agli altri Stati membri dell'Unione europea di attivarsi senza ulteriori tentennamenti affinché i 49 migranti da giorni bloccati in mare, ...

Migranti - Ue sollecita sbarco Navi Ong : 16.30 Il commissario europeo per la migraziove Avramopoulos ha contattato "direttamente" alcuni Stati membri dell'Ue, affinché si arrivi a un rapido sbarco dei Migranti sulle navi Ong Sea Watch e Sea Eye, che da oltre 10 giorni vagano per il Mediterraneo in attesa di un porto sicuro. Il commissario "ha invitato tutti gli Stati membri a fornire sostegno e contribuire a uno sforzo comune". Malta ha intanto concesso alle 2 navi l'ingresso nelle ...

Ong - Navi senza approdo : ' aiutateci'. 49 migranti a bordo : Le due navi delle ong tedesche, Sea Watch e Sea Eye da 11 giorni cercano un porto dopo aver salvato persone. Peggiora il tempo. Un responsabile: 'Ci siamo rifiutati di consegnarli alla guardia ...

Due Navi Ong da giorni in mare cercano un porto. 49 naufraghi : Una cinquantina i migranti a bordo di SeaWatch e EyeSea di due Ong tedesche da giorni nel Mediterraneo; aspettano ancora di poter attraccare in un porto sicuro. Inascoltati gli appelli alla Germania. ...

Migranti - Sos delle Navi delle Ong senza per approdo nel Mediterraneo : 'Daceti un porto' il grido d'allarme lanciato all'Europa dalla Sea Watch e dai compatrioti tedeschi della Sea-Eye, rispettivamente con 32 e 17 profughi a bordo -

Salvini : Navi Ong attracchino dove vogliono ma non in Italia : Roma – “Possono andare dove vogliono gli amici delle Ong ma in Italia non arrivano”. Lo ribadisce il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini a proposito del ritorno delle navi delle Ong nel Mediterraneo centrale. A margine della inaugurazione del nuovo anno accademico alla scuola di perfezionamento della polizia, Salvjni augura “buon viaggio” alle navi e osserva: “Certamente cosi’ si ...