Nainggolan cambia registro | il Ninja in Sardegna corre di notte come Cristiano Ronaldo

sportfair

: @Ale_e_sto @PresMoratti No ma per esempio ai 30enni il fisico CAMBIA dai 20enni Guardate #Nainggolan a Roma, ogni g… - giginuzzo2 : @Ale_e_sto @PresMoratti No ma per esempio ai 30enni il fisico CAMBIA dai 20enni Guardate #Nainggolan a Roma, ogni g… - passione_inter : Sconcerti: 'Nainggolan? Non è un problema risolto per l'Inter. Se uno si comporta in una certa maniera, difficilmen… - biffi_marco : @BiffiLuca No, 6 mesi ancora da titolare li fan bene. Non puoi inserirlo in lista, rivaluti Joao Mario, recuperi Na… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Radja, dopo la punizione inflittagli dall’Inter per motivi extra calcistici, prova a rimettersi in forma in vista degli allenamenti: ilsi allena a Cagliari di! Radjadisul lungomare di Cagliari. Dopo il provvedimento preso dall’Inter per punire il calciatore indisciplinato, ilvuoleggere il tiro e dimostrare a Spalletti ed al club nerazzurro di valere un posto da titolare. Mentre si trova in, dove ha trascorso dei giorni di vacanza,improvvisa un allenamento al Poetto in notturna. Solo qualche giorno fa,aveva fatto lo stesso a Dubai (VEDI QUI). Il centrocampista belga cambierà davvero? Ecco il video diL'articolo, ilindiVIDEO SPORTFAIR.