MotoGp | Burgess convinto | “Marquez potrebbe fare qualcosa che Valentino Rossi non ha mai

sportfair

: RT @corsedimoto: MOTOGP - Jeremy Burgess, ex capotecnico di Valentino Rossi, azzarda un pronostico su Marc Marquez: “Può essere l’unico pil… - NanouBesac : RT @corsedimoto: MOTOGP - Jeremy Burgess, ex capotecnico di Valentino Rossi, azzarda un pronostico su Marc Marquez: “Può essere l’unico pil… - corsedimoto : MOTOGP - Jeremy Burgess, ex capotecnico di Valentino Rossi, azzarda un pronostico su Marc Marquez: “Può essere l’un… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) L’ex capo-tecnico diha paventato la possibilità che Marquez raggiunga un record che mai nessuno ha centrato Sette titolo mondiali già in bacheca, cinque dei quali in. Marc Marquez sta entrando anno dopo anno sempre più nella storia di questo sport, portando sempre più in alto l’asticella dei propri record.I quindici titoli di Giacomo Agostini sono al momento lontanissimi, ma un primato che nessuno ha mai conquistato al momento c’è eccome, anche se bisognerebbe che lo spagnolo lasciasse la Honda. Quale? Diventare campione con tre team differenti, cosa mai riuscita a nessun pilota in carriera come sottolineato su Twitter da Jeremy: “considerando quanto sia giovane Marquez,potenzialmente diventare campione del mondo su tre moto diverse, la Honda e altre due” il tweet dell’ex capo-tecnico di...