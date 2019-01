Moda uomo | Italia leader Da martedì Firenze dà l' assist a Milano

Inizia il mese della Moda uomo : tutto quello che c'è da sapere : Un nuovo anno è appena Iniziato e lo sguardo della moda, che, si sa, non si ferma mai, è già rivolto a quello successivo. Tra pochissimi giorni inaugurerà il lungo mese delle presentazioni uomo per le collezioni autunno-inverno 2019/2020 e, per aiutarvi a navigare nel mare di presentazioni, eventi e sfilate che si dislocheranno in ben cinque città (e due continenti), abbiamo riassunto qui tutte le novità e gli ...

Capodanno - Moda uomo : dallo smoking al maglione - gli outfit per la notte di San Silvestro : Mancano ormai poche ore alla notte di San Silvestro, dove amici e familiari si riuniscono, come tradizione vuole, per festeggiare l'anno che verrà. La notte delle notti, quella che saluterà il vecchio anno e darà il benvenuto a quello nuovo. Da sempre ormai una delle serate più attese di tutto l'anno. Come la tradizione vuole, niente è meglio di una bella festa per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. Brindisi con spumante e champagne, ...

10 momenti migliori della Moda uomo nel 2018 : 365 giorni in moda corrispondono più o meno a 20 grandi fashion weeks, almeno 5 celebri red carpet (Oscar, Golden Globes, Emmy, Grammy e MET Gala), 3 matrimoni reali, altrettanti nuovi Kardashian e una media di 3.900 sfilate (senza contare quelle di Haute Couture). Va da sé che in un solo anno l’universo del fashion ne ha viste – e ne ha fatte vedere – letteralmente di tutti i colori, preannunciando un 2019 che ...

Outfit Capodanno 2019 : uomo e donna - consigli per essere alla Moda in montagna - a casa o in piazza : È tempo di ragionare su un giusto Outfit per Capodanno.Il 2019 è ormai alle porte: siamo a dicembre e l’ultimo dell’anno si preannuncia come la festa più importante per salutare l’anno nuovo in compagnia di amici, parenti e nuove persone. E proprio Capodanno può trasformarsi in una grande occasione per mostrare la propria personalità, che sia una festa in casa, una cena fuori al ristorante, oppure in una piazza che brulica di gente. Ecco perché ...

Moda uomo autunno-inverno - tendenza animalier : Proprio quando pensavamo che le stampe animalier avessero superato il proprio momento di gloria nel menswear, Chadwick Boseman – protagonista di Black Panther, oltre che uno degli uomini meglio vestiti del 2018 – si presenta sul red carpet dei Governors Awards indossando un total look Versace: abito nero e irresistibile cappotto in pelle pitonata sui toni del rosso e nero. E sempre per il pitone – questa volta in nuance ...

Il montone è il miglior alleato della Moda uomo per questo inverno : Per ripararsi dal freddo cappotti, giacche e scarpe in shearling sono l’ideale. Uno stile casual chic che richiama gli anni ’70 e sempre di tendenza. Il classico montone viene proposto in tante tonalità, spesso è in versione ecologica, e talvolta viene impiegato anche come puro elemento decorativo. É il caso per esempio degli zaini firmati Saint Laurent e Coach 1941. Per i più sportivi e gli amanti delle due ruote c’è la giacca biker, con ampi ...

Moda uomo - come si indossa il passamontagna : È uno di quei neanche troppo rari casi in cui tendenza e funzione ispirano la creatività di centinaia di designers in tutto il mondo. Oltre i pantaloni check, i cappotti oversize e le chunky sneakers, da Raf Simons per Calvin Klein ad Alessandro Michele per Gucci, per l’autunno- inverno 2018/19 molti nomi illustri della Moda hanno focalizzato la propria attenzione sull’insospettabile balaclava. Nota nel linguaggio comune con ...

Moda uomo - come indossare il fermacravatta : Gettonatissimo tra le opzioni per i regali natalizi almeno quanto il portacarte, il fermacravatta è in realtà un accessorio immancabile all’interno del guardaroba maschile. Tornato alla ribalta di recente grazie al rinnovato interesse per l’abbigliamento formale, ne esistono ormai di ogni materiale e modello. Ma come si indossa questo oggetto misterioso? Funzione. Lungi dall’essere solo un elemento decorativo, il fermacravatta ha ...

Moda uomo - i look per le feste ispirati alle serie tv : Si avvicina dicembre e, come ogni anno, arriva puntuale quella voglia di chiudersi in casa a mangiare panettone sul divano mentre si guarda la tv. Benchè la tentazione di abbandonare ogni imput esterno sia forte, tra feste aziendali, cene con amici e parenti, questo periodo vi richiederà invece ulteriori sforzi di socialità e stile. E allora, un po’ anche per unire il confortevole mondo della tv al dinamismo della Moda, ecco cinque idee per i ...

Tendenze Moda uomo 2018 - vestire da papà trend dell’anno : Aveva già introdotto il tema la primavera-estate 2018 di Balenciaga, ma dopo la pubblicazione dell’ultimo report di Lyst, che a cadenza annuale analizza i dati dei motori di ricerca combinandoli insieme alle mentions sui social media, possiamo dire che è ufficiale: vestirsì come papà è una delle Tendenze più cercate, riprodotte e cliccate di questi ultimi 12 mesi. Renominata testualmente “Dad’s fashion”, o “dadcore” secondo Vogue America, di ...

Moda uomo : 10 piumini per il freddo glaciale : Non ce n’è, quando la colonnina del termometro si avvicina allo zero, c’è solo un capo in grado di farci sentire comodi e caldi nello stesso tempo: il piumino. E visto che la stagione fredda è entrata nel vivo, è tempo di tirarlo fuori dall’armadio; non pesa addosso, l’imbottitura in piuma rende il capo particolarmente morbido e confortevole e poi sta bene un po’ con tutto, non solo con un tipo d’abbigliamento ...