Ministro dell' Ambiente Costa | trivelle? Mai firmato autorizzazioni e mai lo

Il Ministro Costa e il caso delle trivelle : “Nessuna autorizzazione - non riporto il Paese al Medioevo” : «Da quando sono ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e mai lo farò. Non sono diventato ministro dell’Ambiente per riportare l’Italia al Medioevo economico e ambientale. Anche se arrivasse un parere positivo della Commissione Via, non sarebbe automaticamente una autorizzazione». È il ministro dell’A...

Migranti - Salvini conferma linea dura : “Finché sarò Ministro dell’Interno i porti italiani resteranno chiusi. Qui non sbarca nessuno” : “Fino a quando sono ministro dell’Interno io i porti italiani per i trafficanti di esseri umani sono chiusi: non sbarca nessuno, in Italia si arriva chiedendo permesso e per favore e dicendo grazie”. Lo ha detto Matteo Salvini, in un comizio a l’Aquila, parlando della SeaWatch. Poi ha continuato: “Mi spiace se qualcuno da parte del Vaticano, oggi ho visto che la Cei ha invitato ad accogliere: abbiamo già accolto abbastanza, ...

In diretta da Montesilvano - il comizio del Ministro dell'Interno Matteo Salvini [Video] : 4 gennaio 2019 - In diretta da Montesilvano in Abruzzo, diffondiamo il comizio del ministro dell'Interno Matteo Salvini tramesso sulla sua Pagina Facebook. Salvini dice: 'con idee chiare… dalle ...

Albania : bilancio del Ministro delle Finanze uscente - 2018 un anno di successo per l'economia : Tirana, 04 gen 17:35 - , Agenzia Nova, - Il 2018 è stato un anno di successo per l'economia dell'Albania: lo ha dichiarato oggi il ministro uscente delle Finanze e Economia, Arben... , Alt,

Sicurezza - Di Maio si schiera con Salvini : siamo a favore della legge - i sindaci non possono aprire i porti. Saviano attacca il Ministro : apri i porti : Luigi Di Maio si schiera con Matteo Salvini e contro i sindaci su Sicurezza e migranti. Ma il Movimento 5 stelle si divide. Di Maio. «Se c'è qualche membro della maggioranza...

Decreto sicurezza - Nardella : “Per Salvini siamo incapaci? Faccia il Ministro io faccio il sindaco” : “La mia posizione non è quella di chi vuole violare la legge ma è quella di voler mettere in luce tutti i limiti e le distorsioni di una legge che produce un risultato opposto a quello che dichiara ovvero produce più insicurezze e clandestini nelle nostre città”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, nella sede dell’Anci a Roma. “Spero che avvenga al più presto un confronto con il premier Conte, sono contento ...

Decreto sicurezza - la bomba dell'esperto su Salvini e i sindaci : "Perché il Ministro non ha certi poteri" : Lo scontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e i sindaci ribelli al suo Decreto sicurezza rischia di arenarsi nel vicolo cieco di denunce in tribunale, ricorsi e controricorsi dal quale sarà complicato uscirne. Sulla base del diritto amministrativo, di certo nella mani del ministro ci sono

Matteo Salvini : "Ci sono conduttori tv che guadagnano 10 volte il Ministro dell'Interno" : Sarà che si sbatte di qua e di là in continuazione, con la consolazione di qualche piatto di tortellini, una birretta o un bicchiere di vino (che finiscono regolarmente su facebook). E che la sua forma fisica, da quando è ministro, ne ha sicuramente risentito: borse sotto gli occhi, doppio mento, pa

“Sogno un mondo senza Salvini” : J-Ax attacca il Ministro dell’Interno - la dura replica del vicepremier : È scontro aperto sui social tra il rapper J-Ax e il Ministro degli Interni Matteo Salvini: la replica del vicepresidente del Consiglio alle parole del cantante italiano “Sogno che mio figlio cresca in un mondo senza Salvini”. Questa la frase di J-Ax che ha generato il caos sui social in queste ore. Il rapper italiano, non facendo sconti al Ministro degli Interni Matteo Salvini, ha detto la sua sull’attuale situazione ...

Brasile - un Ministro dell'Agricoltura all'investitura di Bolsonaro : Dire che è una presenza di basso profilo politico, non è mancanza di rispetto per il diretto interessato. Ma una constatazione di fatto. Alla cerimonia d'insediamento di Jair Bolsonaro, come nuovo presidente del Brasile, l'Italia sarà rappresentata dal ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio. Cosa c'entri il titolare dell'Agricoltura con un evento che ha smosso politici di ben altro calibro, dal premier israeliano ...

'Il Ministro dell Interno morto sul colpo' - Salvini commenta la fake news 'Mi allungano la vita'. Fi 'Episodio gravissimo' : Condividi Un episodio stigmatizzato dal mondo della politica. 'Si tratta di un episodio gravissimo - commenta Gianfranco Rotondi, vicepresidente del gruppo deputati di Forza Italia - Salvini ha figli ...

'Morto sul colpo il Ministro dell'Interno Matteo Salvini' : trema il web [FOTO] - : Lutto nel mondo della politica? No, fake news. In poche ore la notizia della morte del Ministro dell'Interno e Vicepremier Matteo Salvini ha fatto il giro del web, raggiungendo anche il diretto interessato. Per fortuna, ...

Emirati : Ministro al Mansouri - aviazione è un pilastro dell'economia : Abu Dhabi, 31 dic 08:52 - , Agenzia Nova, - Il settore aeronautico "è un pilastro fondamentale per l'arricchimento dell'economia nazionale". Lo ha dichiarato il ministro dell'economia... , Res,