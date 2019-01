Milano | il corteo dei Re Magi da Piazza Duomo a Sant’Eustorgio GALLERY

Milano - Salvini 'a fuoco' : il manichino del vicepremier bruciato nel corteo degli studenti : studenti in piazza a Milano per protestare contro le politiche del governo gialloverde. Durante il corteo, in piazza Cordusio, è stato bruciato un manichino del ministro dell'Interno e leader della ...

Milano - studenti in corteo per le vie del centro : bruciato fantoccio con la maschera di Salvini : Durante il corteo organizzato questa mattina a Milano da Rete studenti Milano e Casc Lambrate è stato incendiato un manichino che riproduceva il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il fantoccio di pezza, al quale era stata applicata una maschera con il volto del vicepremier, è stato incendiato in largo Cairoli poco dopo il concentramento delle 9.30. La manifestazione, dal titolo ‘Disobbedire alle leggi ingiuste, conquistare ...

Milano - studenti bruciano manichino di Salvini. Lui : "Il solito corteo del venerdì". FOTO : Milano, studenti bruciano manichino di Salvini. Lui: "Il solito corteo del venerdì". FOTO Per le vie del centro il corteo “Disobbedire alle leggi ingiuste, conquistare diritti, scavalcare le frontiere”. I manifestanti hanno dato fuoco a un fantoccio con le fattezze del ministro dell’Interno, che replica: “Un bel corteo ...

Milano - Prima alla Scala con «Attila» : un’ovazione per Mattarella - 15 minuti di applausi per l’opera di Verdi Antagonisti in corteo contro Salvini : Il presidente della Repubblica per la Prima volta all’apertura della stagione scaligera: pubblico in piedi, ovazioni e grida «Bravo presidente». Sala: «La sua presenza vuol dire un avvicinamento delle istituzioni e del nostro Paese a Milano». I giovani del centro sociale Cantiere hanno lanciato uova e vernice per protestare contro il governo

Milano - Prima alla Scala con «Attila» : lunghi applausi per Mattarella Antagonisti in corteo contro Salvini : Il presidente della Repubblica per la Prima volta all’apertura della stagione scaligera: pubblico in piedi, ovazioni e grida «Bravo presidente». I giovani del centro sociale Cantiere hanno lanciato uova e vernice per protestare contro il governo

Milano - Prima alla Scala con «Attila» : sei minuti di applausi per Mattarella Antagonisti in corteo contro Salvini : Il presidente della Repubblica per la Prima volta all’apertura della stagione scaligera: pubblico in piedi, ovazioni e grida «Bravo presidente». I giovani del centro sociale Cantiere hanno lanciato uova e vernice per protestare contro il governo

Milano - Prima alla Scala con «Attila» : corteo degli antagonisti e tensione : Controlli con i metal detector e i cani anti-bomba. Attesi il presidente Mattarella, il presidente del Senato Alberti Casellati e vari ministri. I giovani del centro sociale Cantiere hanno sfilato in corso Vittorio Emanuele scandendo slogan anti-Salvini

Milano - Prima alla Scala : centro blindato - corteo degli antagonisti con lancio di uova e vernice : Piazza della Scala blindata in attesa della Prima, occasione di risonanza mondiale nel teatro milanese tempio della lirica. Grande spiegamento di forze dell'ordine in centro a Milano. Il sipario sull'«...

Dl sicurezza - slogan contro Salvini al corteo di Milano : Molti in piazza per dire 'no alla chiusura del centro di accoglienza dei migranti di via Corelli'. La manifestazione è organizzata dalla sinistra antagonista -

Milano - migliaia in corteo contro la chiusura del centro di accoglienza : 'Fermiamo Salvini' : >ANSA/ DL SICUREZZA:APPELLO ONG E corteo Milano contro SALVINI Strada, è razzismo e fascismo. A Crotone 24 fuori dal Cara, di Enrico Martinelli,, ANSA, - Milano, 1 DIC - Dalle migliaia di manifestanti ...

Milano - migliaia in corteo contro dl Salvini : Milano, 1 dic., AdnKronos, - corteo per le vie di Milano per protestare contro l'apertura del centro per il rimpatrio di via Corelli, come previsto dalla Legge Minniti Orlando del 2017 che dispone l'...

Milano - migliaia in corteo contro dl Salvini : corteo per le vie di Milano per protestare contro l'apertura del centro per il rimpatrio di via Corelli, come previsto dalla Legge Minniti Orlando del 2017 che dispone l'istituzione di un Cpr in ogni ...

Migranti : corteo a Milano contro centro rimpatrio di via Corelli : Milano, 1 dic. (AdnKronos) - Un migliaio di persone sta sfilando in corteo per le vie di Milano per protestare contro l'apertura del centro per il rimpatrio di via Corelli, come previsto dalla Legge Minniti Orlando del 2017 che dispone l'istituzione di un Cpr in ogni regione italiana. Il corteo, 'Ma

Milano - migliaia in corteo per i migranti : corteo per le vie di Milano per protestare contro l'apertura del centro per il rimpatrio di via Corelli, come previsto dalla Legge Minniti Orlando del 2017 che dispone l'istituzione di un Cpr in ogni ...