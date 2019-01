Milan Women | la Morace non ci sta | ' Troppi calci dalle baresi' La replica | ' Carolina ha

Milan Women - Morace : "Calci e pugni dalle baresi" : Tutte cose che non fanno bene allo sport, al nostro calcio femminile. risposto con i gol - Dato che le mie ragazze non avevano altre armi, hanno cercato di fare più gol possibili, con la mia ...

Juve Women - Guarino : 'Per lo scudetto la Fiorentina è più attrezzata del Milan' : Rita Guarino , allenatrice della Juventus Women , ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle rivali per lo scudetto: ' La Fiorentina più del Milan è stata costruita per il titolo . Ma le rossonere hanno un'allenatrice esperta e un attacco che è sempre andato bene anche nelle ...