Milan | spunta Tielemans per la mediana

Milan : spunta anche Obiang : Secondo Sky Sport Roma e Milan sono interessati a Pedro Obiang , ex centrocampista della Sampdoria ora al West Ham, che ha aperto il prestito.

Milan-Barrios - spunta il nuovo rinforzo di gennaio : i dettagli : MILAN BARRIOS- Come riportato dai colleghi di “SportMediaset”, il Milan sarebbe pronto a puntare dritto su Wilmar Barrios, 25enne incontrista colombiano del Boca Juniors. Il giocatore ha una clausola da 27 milioni di euro, ma il club rossonero potrebbe aprire ad un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto. Gattuso avrebbe richiesto un nuovo centrocampista […] L'articolo Milan-Barrios, spunta il nuovo rinforzo ...

Calciomercato Lazio - dopo Darmian spunta un giocatore del Milan : Calciomercato Lazio – Nei sogni di Inzaghi, dopo il tentativo fatto (ancora non tramontato, ndr) per Darmian del Manchester United, spunta un nuovo nome. La Lazio, non è un segreto, cerca rinforzi sulla fascia adatti al 3-5-2 di Inzaghi. Secondo quanto riporta Tuttosport, i biancocelesti avrebbero chiesto informazione al Milan per Laxalt, vecchio pallino del ds Tare poi trasferitosi ai rossoneri. L’esterno uruguaiano […] L'articolo ...

Calciomercato Milan - per Fabregas spunta l’interesse di un club francese : Non c’è solo il Milan su Cesc Fabregas: il Monaco, infatti, è pronto a soddisfare le richieste del Chelsea pur di mettere le mani sul centrocampista spagnolo, che non rientra nei piani di Maurizio Sarri. La squadra del principato, allenata da Thierry Henry, ha necessità di rinforzarsi per salvare il salvabile in una stagione davvero infausta. Secondo il Mundo Deportivo, il Monaco avrebbe pronto un biennale da 10 milioni netti ...

Milan - spunta un centrocampista del Sassuolo : Il Milan ha messo nel mirino il Sassuolo. Non solo Sensi nella lista di Leonardo: s econdo quanto riporta il Corriere dello sport, in lista ci sarebbe anche il centrocampista Alfred Duncan.

Calciomercato Milan – Pato non convince - Ibra e Quagliarella rifiutano i rossoneri : spunta un nome a sorpresa : Calciomercato Milan, alcune trattative si sono arenate, Leonardo dunque sonda il terreno per una nuova pista molto affascinante Calciomercato Milan, il ds rossonero Leonardo sta provando a districarsi tra le necessità della rosa di Gattuso ed i paletti del Fair Play finanziario. Tutti i nomi sondati sino ad ora, non sembrano convincere la società per svariati motivi. Pato ad esempio porta con sé tutti i dubbi di competitività relativi al ...

Il Milan studia un'alternativa a Quagliarella : spunta Batshuayi : Si è accesa una nuova opportunità per il Milan . Un po' inattesa, ma interessante da seguire soprattutto per la società che potrebbe diventare interlocutrice di Leonardo e Gazidis , cioè il Chelsea . ...

Il Milan ha una pazza idea per l'attacco : a sorpresa spunta Quagliarella : Leonardo è stato chiaro: Zlatan Ibrahimovic non tornerà al Milan nel mercato di gennaio. Il dirigente brasiliano ha chiuso definitivamente la porta in faccia allo svedese e ha spento così i sogni dei ...

Milan - che sorpresa : spunta l'idea Quagliarella : Metabolizzata la rinuncia al ritorno di Ibrahimovic , forse da parte dei tifosi un pochino meno rispetto alla dirigenza, il Milan è già al lavoro per garantire a Gattuso una punta di grande esperienza ...

Milan - aspettando Ibra spunta Godin : Chiamatelo effetto Elliott. Sono bastati pochi mesi di gestione del fondo americano per rendere il Milan nuovamente una società appetibile, di prestigio, capace di attirare l'attenzione di veri campioni. Lo si è visto quest'estate con Higuain, nonostante i presunti, recenti, mal di pancia del Pipita. E lo si sta vedendo ancora adesso, con il prossimo approdo del miglior prospetto brasiliano in circolazione (Paquetà) e i tanti nomi altisonanti ...

Calciomercato Milan - non solo Ibra : spuntano alternative offensive e un centrocampista [GALLERY] : 1/5 LaPresse/PA ...

Milan decimato dagli infortuni : adesso Gattuso cosa s’inventa? Spunta un’ipotesi “folle” : Milan in seria difficoltà per quanto concerne la fase difensiva, gli infortuni non stanno dando tregua a mister Gattuso Il Milan deve fare i conti con una “moria” generale che condizionerà le prossime importanti gare rossonere. La squadra di Gattuso giocherà infatti nel prossimo weekend di domenica in casa della Lazio, uno scontro per la Champions League che i Milanisti non vogliono fallire, sopratutto dopo la sconfitta ...

Milan - spunta l'idea Fabinho : Milan a caccia di rinforzi per il mercato invernale. La società ha il compito di sostituire gli infortunati Biglia e Bonaventura. Secondo il Corriere dello Sport , tra i profili sondati da Leonardo c'è quello di Fabinho del Liverpool, acquistato l'estate scorsa per circa 45 milioni di euro. Il brasiliano, utilizzato da Klopp soprattutto da metà ottobre ...

Milan - oltre Thiago Silva e Rabiot spunta un obiettivo del PSG : Secondo quanto riportato da “Le Parisien”, il Milan avrebbe messo nel mirino recentemente tre giocatori di proprietà del PSG. Due nomi sono già noti in quanto balzati agli onori delle cronache da qualche giorno. Stiamo parlando ovviamente di Thiago Silva e Rabiot, mentre il terzo era rimasto ignoto fino a questo momento. Milan, Draxler affare […] L'articolo Milan, oltre Thiago Silva e Rabiot spunta un obiettivo del PSG proviene ...