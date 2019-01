Milan femminile | Carolina Morace | Calci | pugni e bestemmie dalle giocatrici del

Calcio femminile - Carolina Morace denuncia : “Calci - insulti - pugni e bestemmie dalla baresi contro il mio Milan” : Calci, insulti e bestemmie. Carolina Morace, allenatrice del Milan, ha denunciato i fatti incresciosi che hanno caratterizzato la partita di ieri che la sua squadra ha vinto contro il Pink Bari. Il roboante 8-0 delle rossonere sul campo delle pugliesi è giunto al termine di un incontro purtroppo non giocato all’insegna del fairplay come ha denunciato il coach ai microfoni di Sky Sport: “Sentire le bestemmie in campo è stato uno ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Milan e Fiorentina passeggiano contro Pink Bari e Atalanta Mozzanica : In attesa dei due posticipi domenicali tra il ChievoVerona Valpo e la capolista Juventus e tra la Roma e il Sassuolo, quest’oggi sono andati in scena quattro incontri validi per la dodicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019, il primo turno del girone di ritorno. Un sabato calcistico “in rosa” ricco di gol (24 reti) nel quale le emozioni non sono mancate. Cominciamo la nostra rassegna dal rotondo ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2019 : nei quarti di finale avanti Rapallo e Roma - battute nettamente Florentia e Milano : Non ci sono sorprese nei quarti di finale della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: il Rapallo supera per 8-4 la Florentia, scavando il solco decisivo in avvio di terzo quarto, passando dal 2-2 di metà gara al 5-2 che le toscane non saranno più in grado di ricucire, mentre nel secondo incontro la Roma rispetta il pronostico annichilendo Milano per 10-5 dopo essere anche stata avanti per 7-1 a metà gara e per 9-2 a otto minuti dal termine. ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus affronta il Verona - Milan e Fiorentina in trasferta contro il Chievo e la Roma. Programma e orari dell’undicesima giornata : Siamo al giro di boa del campionato di Calcio femminile di Serie A. Domani va in scena l’ultima giornata del girone d’andata, poi si tornerà in campo il 5 gennaio per iniziare il ritorno e lanciare la lunga volata che porterà le calciatrici a giocarsi il titolo fino all’ultimo turno del 20 aprile. La Juventus di Rita Guarino, che ha ritrovato la vetta della graduatoria, conclude la prima parte di questa stagione tra le mura ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : il Milan pareggia con l’Atalanta Mozzanica - la Fiorentina aggancia le rossonere in vetta : In attesa del confronto alla Dacia Arena di Udine tra Tavagnacco e Juventus (domenica 16 dicembre alle ore 12.30), buona parte del decimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andato in scena quest’oggi. La sorpresa è il mezzo passo falso del Milan di Carolina Morace. Le rossonere sono state bloccate sullo 0-0 dall’Atalanta Mozzanica. Una partita gagliarda delle bergamasche al cospetto di una formazione di ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati della decima giornata. Il Milan frena - la Juve tenta il sorpasso a Udine : Campionato sempre più aperto, quindi appuntamento per domenica a partire dalle 12.30 su Sky Sport Serie A dalla Dacia Arena di Udine per Tavagnacco-Juventus . Le bianconere di Rita Guarino con un ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan e Fiorentina contro Mozzanica ed Orobica - trasferta per la Juventus contro il Tavagnacco : Dopo la sosta per consentire la disputa degli ottavi di finale della Coppa Italia 2019, si torna in campo nella Serie A di Calcio femminile nel weekend e la decima giornata propone una Serie di match decisamente interessanti. Il Milan di Carolina Morace affronterà tra le mura amiche l’Atalanta Mozzanica, reduce dal clamoroso ko in Coppa Italia contro la Roma CF. Le bergamasche dovranno trovare al più presto il filo del discorso interrotto ...

Calcio e Basket - Sport al Femminile. Riforme e Pari Opportunità. Gli esiti del Convegno di Milano : Il Calcio rimane lo Sport più diffuso in Italia e nel mondo, ma noi del Basket non siamo affatto gelosi: voglio fare i complimenti a Francesco per l'incentivo dato quest'anno al Settore Femminile e ...

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : la Juventus affronta il Castelvecchio - derby per Milan e Fiorentina negli ottavi di finale : Un weekend dell’Immacolata tutta dal sapor di Coppa Italia nel Calcio femminile. Approfittando della pausa del campionato, le compagini del nostro movimento del “Pallone in rosa” si esibiranno negli ottavi di finale (8 dicembre) della competizione nostrana in cerca del passaggio di turno. Tante le big in campo. Il Milan, capolista in Serie A, affronterà L’FC Interazionale Milano, leader in Serie B, in un derby pieno di ...

Calcio e Basket - Sport al femminile. Riforme e pari opportunità. Convegno a cura di FIP e Lega Pro. Milano - 11 dicembre : "Le competenze femminili sono un valore aggiunto- dichiara il presidente Lega Pro Ghirelli- per tutto il mondo Sportivo sia come atlete sia come dirigenti. La Lega Pro rappresenta una case history ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati della nona giornata. Vincono Milan - Juve e Fiorentina : E due saranno anche i match trasmessi da Sky Sport. Si parte sabato 15 dicembre con Pink Bari-Roma alle 15 e domenica 16 alle 12:30 in diretta dalla Dacia Arena di Udine Tavagnacco-Juventus. Tutti i ...

Calcio femminile - Roma-Milan 1-2 : la capolista vola con Giacinti e Sabatino : Allo stadio delle "Tre Fontane" di Roma è andato in scena l'anticipo della nona giornata di Serie A femminile tra le giallorosse di Bavagnoli ed il Milan capolista. Al termine di un match equilibrato le rossonere hanno vinto in rimonta grazie alle reti di Giacinti e Sabatino. Alla formazione di casa non è bastato il guizzo di Simonetti per allungare la striscia positiva di risultati. Roma-Milan, le formazioni La Roma è scesa in campo col 4-3-3 ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : vittoria esterna del Milan a Roma - poker della Juventus contro il Sassuolo : In attesa del derby toscano tra Florentia e Fiorentina, programmato domani alle 12.30, andiamo a raccontarvi cosa è accaduto in questa nona giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. Al “Tre Fontane” di Roma il Milan si è imposto 2-1 contro la compagine giallorossa. Le capoliste hanno prevalso con lo score di 2-1 in rimonta grazie alle realizzazioni di Valentina Giacinti (nono gol in campionato) al 38′ e di Daniela ...