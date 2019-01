Migranti | Di Maio | da Italia schiaffo a Ue

Migranti - Di Maio : “Sbarchi? Nessuno vuole togliere potere a Salvini. Ma la decisione la prende il Governo intero” : “A Salvini Nessuno vuole togliere il potere di decidere, però questa è una decisione che prende il Governo intero come abbiamo sempre fatto e, ripeto, io sono per la linea che abbiamo portato avanti come Esecutivo fino ad ora sul tema dell’immigrazione: sto solo dicendo che, se serve, donne e bambini si fanno mandare in Italia perché Malta e l’Unione Europea non hanno neanche pietà di donne e bambini in questo momento”. Così il ...

Migranti - Di Maio : “Sì a donne e bambini”. Salvini : “M5s parli ma decido io - non arriva nessuno” : I vicepremier intervengono in due diverse interviste sulla gestione dei profughi bloccati in mare a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye. Da un lato Di Maio afferma che il governo "vuole che vengano tutelati donne e bambini: sbarchino a Malta e li accoglieremo". Da parte sua Salvini, dichiara invece: "In Italia non arriverà nessuno".Continua a leggere

Luigi Di Maio subalterno a Matteo Salvini sui Migranti : "Ma non gli ho sentito dire no a donne e bambini" : Se i migranti della Sea Watch sono ancora in mare, la colpa non è dell'Italia, ma di Malta e dell'Europa. Perché "abbiamo dato la disponibilità ad accogliere circa 10 persone - afferma Luigi Di Maio al Corriere della Sera - Si tratta di donne e bambini e sia Malta sia Sea Watch fanno ostruzionismo, non permettendo lo sbarco e tenendoli a bordo". C'è però anche un certo Matteo Salvini che non vuole farli ...

"Giusto che Di Maio parli ma decido io" - dice Salvini sull'emergenza Migranti : "In Italia non arriva proprio nessuno. Porti chiusi, sbarrati. Giusto che Di Maio parli e che dica il suo pensiero. E va benissimo che parlino pure Fico e Di Battista e che si discuta tra di noi e con il premier Conte, ma in materia di migranti quello che decide sono io". Lo dice il vice premier, Matteo Salvini, in un colloquio con il Messaggero. "Io - sottolinea - lavoro per non far partire le donne, i bambini e tutti gli altri ...

Governo spaccato sui Migranti : Di Maio apre - Salvini non cede. E Conte medita : Il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla sorte dei 49 migranti delle navi Ong, Sea Wathc e Sea Eye, continua. Dopo la presa di posizione di ieri del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dello stesso ministro del Lavoro, Di Maio ha rilanciato le accuse all'Unione Europea e a Malta colpevoli di voltare lo sguardo dall'altra parte rispetto ai rischi delle persone ospitate a bordo. Di Maio si e' riferito in particolare ...