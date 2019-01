MIGRANTI SEA WATCH | SALVINI ZERO SBARCHI | GIÀ DATO Toninelli lezione a

Premier Malta : non farò sbarcare i MIGRANTI di Sea Watch e Sea Eye - Toninelli : 'Accoglieremo donne e bimbi - daremo lezione all'Ue' : Muscat ha ricordato che discussioni con la Ue sono in corso, con l'obiettivo di trovare una soluzione per le navi con a bordo i migranti, la Sea Watch e la Sea Eye, e che Malta vuole assicurazioni che ...

Sea Watch - Papa ai leader Ue : “Concreta solidarietà per i 49 MIGRANTI”. Arcivescovo Torino : “Noi pronti ad accoglierli” : “Concreta solidarietà nei confronti di queste persone”. Al 16° giorno senza porto per le navi Sea Watch 3 e la Sea Eye, con 49 migranti a bordo, è arrivato anche l’appello di Papa Francesco. Il Pontefice, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato la vicenda delle due imbarcazioni che da giorni aspettano indicazioni su uno scalo che accolga i migranti soccorsi in mare. Bergoglio si è rivolto direttamente ai ...

