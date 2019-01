Migranti Sea Watch | l' appello del Papa | Leader Ue mostrino solidarietà

Sea Watch e Sea Eye - appello di Papa Francesco : “Siate solidali e fate sbarcare i Migranti” : L'appello del Pontefice, durante l'Angelus, ai leader dei Paesi europei affinché dimostrino "solidarietà". Ma proprio stamattina Salvini è tornato a insistere: "Porti italiani sono e rimarranno chiusi". Bergoglio annuncia anche la Pasqua 2019: sarà il 21 aprile.Continua a leggere

Sea Watch - Papa Francesco e “l’accorato appello” ai leader europei : “Dimostrino concreta solidarietà per i 49 Migranti” : Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato la vicenda delle due navi, la Sea Watch e la Sea Eye, che da giorni aspettano indicazioni su un porto che accolga i migranti soccorsi in mare, e si rivolge ai leader europei ai quali chiede “concreta solidarietà“. “Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di Ong, in cerca di un porto sicuro dove ...

Migranti Sea Watch - Roberto Fico : 'Tutta l'Europa faccia qualcosa' : "Tutta l'Europa deve fare in modo che quanto successo in questi giorni con la Sea Watch non si ripeta più". E' l'appello lanciato su Facebook del presidente della Camera, Roberto Fico, promuovendo la ...

Sea Watch - ong : “Di Maio? La posizione italiana non è chiara”. Il vicepremier : “Non dispongono della vita dei Migranti” : Di Maio assicura la disponibilità dell’Italia ad accogliere donne e bambini dopo che questi ultimi verranno fatti sbarcare a Malta. Salvini dice che l’Italia non accoglierà nessuno. Sea Watch commenta che la posizione di Roma “non è chiara”. E nonostante anche Germania, Francia e Olanda si siano dette disponibili a partecipare alla loro redistribuzione i 32 migranti salvati dalla ong tedesca e in mare da 14 giorni restano ...

Salvini : i Migranti della Sea Watch sbarchino a Malta - non cediamo ai ricatti : Il vicepremier Matteo Salvini conferma la linea dura sui migranti. 'Non cediamo ai ricatti - ha detto parlando a Teramo - due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono ...

Per i Migranti della Sea Watch - Luigi De Magistris pensa all'operazione Dunkirk : Andare con piccole imbarcazioni a prendere i migranti della Sea Watch, con un'operazione "modello Dunkirk". Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris propone una soluzione di disobbedienza nell'accoglienza dei migranti a bordo della nave della Ong, contro la politica dei "porti chiusi" sbandierata da Matteo Salvini."Non esiste un'ordinanza di chiusura del porto di Napoli e se il ministro Toninelli la emanerà, noi abbiamo già pronte ...

Di Maio vs Salvini 'Prendiamo donne e bimbi della Sea Watch'/ Boldrini 'Propaganda sulla pelle dei Migranti' : Di Maio vs Salvini "Prendiamo donne e bambini della Sea Watch". Boldrini "Propaganda sulla pelle dei migranti. Lite all'interno del governo

Luigi Di Maio - la mossa sporca : cosa c'è dietro la 'strana' apertura su Sea Watch e Migranti : cosa c'è dietro la 'strana' apertura di Luigi Di Maio sui migranti della Sea Watch ? Il vicepremier e leader M5s ha 'invaso le acque territoriali' di Matteo Salvini , leader Lega e ministro del ...

Luigi Di Maio - la mossa sporca : cosa c'è dietro la "strana" apertura su Sea Watch e Migranti : cosa c'è dietro la "strana" apertura di Luigi Di Maio sui migranti della Sea Watch? Il vicepremier e leader M5s ha "invaso le acque territoriali" di Matteo Salvini, leader Lega e ministro del Viminale, creando una frattura pericolosissima nel governo ma non si tratta di uno "svarione". Sarebbe, al c