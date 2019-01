Migranti | Salvini | Porti rimangono chiusi Premier maltese Muscat | Non

Migranti - de Magistris contro Salvini : 'Ignobile la battuta sui velisti' : ... lo dico da uomo del Sud, del Mediterraneo, da sindaco di Napoli, da giurista, da persona che fa politica non pensando ai voti sulla pelle dei bambini, ma cercando di dare una mano alle persone che ...

Migranti - Di Maio : “Sbarchi? Nessuno vuole togliere potere a Salvini. Ma la decisione la prende il Governo intero” : “A Salvini Nessuno vuole togliere il potere di decidere, però questa è una decisione che prende il Governo intero come abbiamo sempre fatto e, ripeto, io sono per la linea che abbiamo portato avanti come Esecutivo fino ad ora sul tema dell’immigrazione: sto solo dicendo che, se serve, donne e bambini si fanno mandare in Italia perché Malta e l’Unione Europea non hanno neanche pietà di donne e bambini in questo momento”. Così il ...

Migranti - l'appello del Papa per i 49 in mare. Ma Salvini non arretra : Il ministro dell'Interno: "Porti chiusi a chi non rispetta le leggi". Di Maio: "La linea la decide il governo intero"

Migranti - appello del Papa per i 49 su Sea Watch e Sea Eye. Salvini insiste 'Porti italiani sono e rimarranno chiusi' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 Migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle Ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

Migranti - Spataro e Don Ciotti contro Salvini : “Sicurezza non può prevalere su diritti umani”. “Fermare deriva razzista” : La polemica sull’accoglienza della nave Sea Watch si infiamma nuovamente durante la consegna del premio dedicato alla memoria del giornalista Pippo Fava, a Catania. Sabato sera, dal palco del Teatro Stabile, l’ex magistrato Armando Spataro è tornato a gamba tesa nella questione, polemizzando direttamente con il ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Non è possibile utilizzare la sicurezza, che è sicuramente un diritto ...

"Siamo buoni - non fessi". Così Salvini ha bloccato il piano Ue sui Migranti : L' apertura di Conte e Di Maio a 'donne e bambini' delle navi Ong ormeggiate al largo di Malta non sarebbe solo un modo per mostrare ai dissedenti grillini il volto buono del M5S. Il futuro dei 49 ...

Migranti - Di Maio : “Sì a donne e bambini”. Salvini : “M5s parli ma decido io - non arriva nessuno” : I vicepremier intervengono in due diverse interviste sulla gestione dei profughi bloccati in mare a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye. Da un lato Di Maio afferma che il governo "vuole che vengano tutelati donne e bambini: sbarchino a Malta e li accoglieremo". Da parte sua Salvini, dichiara invece: "In Italia non arriverà nessuno".Continua a leggere

Migranti - Salvini conferma linea dura : “Finché sarò ministro dell’Interno i porti italiani resteranno chiusi. Qui non sbarca nessuno” : “Fino a quando sono ministro dell’Interno io i porti italiani per i trafficanti di esseri umani sono chiusi: non sbarca nessuno, in Italia si arriva chiedendo permesso e per favore e dicendo grazie”. Lo ha detto Matteo Salvini, in un comizio a l’Aquila, parlando della SeaWatch. Poi ha continuato: “Mi spiace se qualcuno da parte del Vaticano, oggi ho visto che la Cei ha invitato ad accogliere: abbiamo già accolto abbastanza, ...

Luigi Di Maio subalterno a Matteo Salvini sui Migranti : "Ma non gli ho sentito dire no a donne e bambini" : Se i migranti della Sea Watch sono ancora in mare, la colpa non è dell'Italia, ma di Malta e dell'Europa. Perché "abbiamo dato la disponibilità ad accogliere circa 10 persone - afferma Luigi Di Maio al Corriere della Sera - Si tratta di donne e bambini e sia Malta sia Sea Watch fanno ostruzionismo, non permettendo lo sbarco e tenendoli a bordo". C'è però anche un certo Matteo Salvini che non vuole farli ...

Migranti - Di Maio : "Sì a donne e bambini - ma resta linea dura" | Salvini : "M5s parli ma decido io - non arriva proprio nessuno" : I due vicepremier sembrano non concordare sulla gestione dell'emergenza dei profughi bloccati in mare a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye

Matteo Salvini ai 5 stelle e alla Chiesa : "Parlate pure - tanto sui Migranti decido io" : Parlate pure, tanto a decidere sono io. Il messaggio di Matteo Salvini, senza troppi giri di parole, arriva forte e chiaro a quanti in queste ore stanno cercando di trovare una soluzione "italiana" anche parziale alla lunga permanenza nel mar Mediterraneo delle navi Sea Watch e Sea Eye, con a bordo 49 migranti. Il vice premier leghista, intervistato dal Messaggero, non si fa intenerire dai 5 stelle che propongono l'accoglienza per donne e ...

'Giusto che Di Maio parli ma decido io' - dice Salvini sull'emergenza Migranti : Non c'è niente di male ad avere qualche opinione diversa, questa è la politica'. Ancora: 'Da solo non sarei riuscito a fare quello che stiamo facendo insieme ai 5Stelle'. Sul decreto sicurezza, 'per ...

Salvini avvisa Di Maio : “sui Migranti comando io!” : Matteo Salvini ha più volte provato a spiegare a Luigi Di Maio che i grillini rischiano di portare l’Italia a

"Giusto che Di Maio parli ma decido io" - dice Salvini sull'emergenza Migranti : "In Italia non arriva proprio nessuno. Porti chiusi, sbarrati. Giusto che Di Maio parli e che dica il suo pensiero. E va benissimo che parlino pure Fico e Di Battista e che si discuta tra di noi e con il premier Conte, ma in materia di migranti quello che decide sono io". Lo dice il vice premier, Matteo Salvini, in un colloquio con il Messaggero. "Io - sottolinea - lavoro per non far partire le donne, i bambini e tutti gli altri ...