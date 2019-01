Migranti | Lega e Cinquestelle ancora divisi Fico con Di Maio | ma è sfida alle Ong

Scontro M5s-Lega sui Migranti. Fico con Di Maio per l'accoglienza. Salvini : 'Non cedo ai ricatti' : Il destino dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye acuisce lo Scontro tra Movimento 5 stelle e Lega . Le posizioni più morbide dei pentastellati sull'accoglienza, ribadite da Luigi Di Maio e ...

Migranti - Lega e M5S ancora divisi. Salvini : «Vergognoso il silenzio dell'Europa sulle ong» : Lega e 5 stelle ancora divisi su sicurezza e Migranti. Sulla vicenda della nave Sea Watch, in mare ormai da 14 giorni con 32 persone a bordo senza poter sbarcare, Luigi Di Maio incassa il plauso del...

Migranti : consigliere comunale Messina lancia appello a Lega e M5S 'Aprite il porto' : Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - Un accorato appello alla Lega e al M5S per "aprire i porti" alle navi delle Ong è stato lanciato dal consigliere comunale di Messina Salvatore Sorbello (Gruppo Misto). La richiesta di Sorbello è che Lega e Cinque Stelle, "si facciano carico, tramite i loro interlocutori

Usa : nel 2018 morti 376 Migranti illegali al confine : ... che registra i decessi di migranti, inclusi rifugiati e richiedenti asilo, sulle rotte migratorie in tutto il mondo. A perdere la vita 214 uomini, 20 donne e 4 bambini, che si sommano a 138 vittime ...

Migranti : Bazzaro (Lega) - finito incubo per Cona - sgomberati gli ultimi : Venezia, 20 dic. (AdnKronos) - “Con oggi potrebbe finire un incubo per Cona ed i suoi abitanti. Lo sgombero degli ultimi 30 Migranti ed il loro trasferimento dall’hub veneziano rappresenta una vittoria non solo per la Lega ma per tutto il territorio. Inutile dire che non si è perso tempo perché i fa

Onu e Migranti - no di Roma al Global compact Fico contro Lega e M5S : Il via libera Onu sui migranti riapre lo scontro, Roma congela l’adesione. E intanto la Tunisia ferma i rimpatri

Global Compact - Fico : 'Sediamoci al tavolo sui Migranti' - Ma M5s e Lega rinviano l'adesione e prendono tempo : "Patto Globale per le migrazioni, questa è la traduzione di Global Compact : siccome l'immigrazione è una problematica Globale per forza dobbiamo sederci al tavolo con tutti Paesi del mondo, specie quelli da cui partono i migranti". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico mentre la maggioranza incassa invece il sì dell'Aula su una mozione che impegna il governo a "rinviare ...

Global compact Migranti - Camera approva mozione Lega-M5s per “rinviare decisione sull’adesione dell’Italia” : Sì dell’Aula della Camera alla mozione di maggioranza in materia di Global compact, che impegna il governo a “rinviare la decisione in merito all’adesione dell’Italia” al ‘Patto Globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare’, presentato come la più ampia iniziativa strategica di revisione dei flussi migratori e della loro gestione. Bocciate, invece, tutte le altre mozioni, che prevedevano di impegnare il governo ...

Migranti : Camera - olìk mozione Lega-M5s : ANSA, - ROMA, 19 DIC - Sì dell'Aula della Camera alla mozione di maggioranza in materia di Global compact, che impegna il governo a "rinviare la decisione in merito all'adesione dell'Italia" al 'Patto ...

Paolo Gentiloni - l'ultimo delirio su Salvini : 'È strategia della tensione : spinge i Migranti all'illegalità' : Dopo mesi di sostanziale silenzio, l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha ritrovato la parola e in un'intervista a Repubblica si è scagliato contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ...

Don Luca Favarin - 'Non fate il Presepe' : bufera su prete pro Migranti/ Padova - web insorge : Lega all'attacco - IlSussidiario.net : Polemica sul parroco di Padova: 'Non fate presepe quest'anno, rispetto per poveri'. Don Luca Favarin, bufera contro prete pro-migranti: l'attacco a Salvini

Migranti - Fico contro la Lega : 'Dovremmo aderire al Global Compact' - Poi prende le distanze dal dl Sicurezza : "Assolutamente sì, ritengo che l'Italia dovrebbe aderire al Global Compact " . Lo ha affermato il presidente della Camera Roberto Fico, invitando "tutti a leggersi davvero il contenuto di questo ...

Migranti - governo diviso sul Global CompactSpaccatura M5s-Lega anche a BruxellesConte : "La decisione spetta al Parlamento" : Lega e M5s divisi sul Global compact for migration, il patto internazionale per garantire a livello internazionale una "migrazione sicura, ordinata e regolare". Conte si era impegnato davanti all'Onu, ora dichiara che la decisione spetterà al parlamento. Protesta il Pd

Divisioni Lega-M5s - Italia non firmerà Global compact Migranti : Roma, 28 nov., askanews, - Sull'approvazione del Global compact Onu per i migranti il governo Lega-M5s rischia che si apra una nuova linea di frattura. Il premier Giuseppe Conte, al momento, riesce a ...