Migranti | appello del Papa per i 49 su Sea Watch e Sea Eye Salvini insiste ' Porti

Per i Migranti della Sea Watch ci prova Papa Francesco : "Accorato appello ai leader europei" : La Chiesa si sta muovendo con tutte le forze per i migranti del Mar Mediterraneo, guardando con particolare attenzione ai 49 migranti che sono al largo di Malta da diversi giorni sulle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye. Dopo la Cei, la Fondazione Migrantes, Civiltà Cattolica e molti vescovi e cardinali, tocca a Papa Francesco nel corso dell'Angelus far sentire il suo "accorato appello", finora inascoltato tanto in Italia quanto in ...

Sea Watch - Papa Francesco e “l’accorato appello” ai leader europei : “Dimostrino concreta solidarietà per i 49 Migranti” : Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato la vicenda delle due navi, la Sea Watch e la Sea Eye, che da giorni aspettano indicazioni su un porto che accolga i migranti soccorsi in mare, e si rivolge ai leader europei ai quali chiede “concreta solidarietà“. “Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di Ong, in cerca di un porto sicuro dove ...

Migranti - l'appello di Fico ai Paesi europei : 'Aiutateci' | Germania pronta ad accogliere una quota di Migranti : Un tracciato che i governi devono seguire senza paura mettendo al centro l'umanità e quella che è la più alta missione che ha la politica: aiutare i più deboli". "Per questo - aggiunge - rivolgo un ...

Migranti - da Fico appello ai Paesi europei : "Aiutateci" | La Germania apre ma con "distribuzione bilanciata" : "Bene l'iniziativa di Di Maio sul caso della Sea Watch, ma l'Europa non lasci sola l'Italia" dice il presidente della Camera che invita gli omologhi europei ad adoperarsi per superare l'emergenza.

Migranti : consigliere comunale Messina lancia appello a Lega e M5S 'Aprite il porto' : Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - Un accorato appello alla Lega e al M5S per "aprire i porti" alle navi delle Ong è stato lanciato dal consigliere comunale di Messina Salvatore Sorbello (Gruppo Misto). La richiesta di Sorbello è che Lega e Cinque Stelle, "si facciano carico, tramite i loro interlocutori

Migranti : L'appello di Ibra che arriva dalla Guinea - Non si sacrifichi futuro giovani (2) : (AdnKronos) - "I miei amici che vivono qui da anni - aggiunge ancora il giovane Ibra - si lamentano, perché la Questura non rilascia più il permesso di soggiorno. Tutti quelli che hanno presentato la domanda alla Commissione territoriale hanno avuto il diniego e ora sono disperati e hanno paura, per

L'appello di Ibra : "Dl Salvini non sacrifichi futuro giovani Migranti" : Palermo, 3 gen. (AdnKronos) - "Non possiamo sacrificare il futuro delle persone che hanno messo a repentaglio la propria vita e che adesso si ritrovano in questa situazione. Già sei scappato nel deserto, hai sofferto la fame, hai avuto paura di essere ucciso, hai avuto paura del mare. Arrivi qui, in

Migranti - odissea senza fine per i 49 a bordo delle Ong tedesche. L appello dei medici 'Rischio malattie a bordo' : Il mare è già grosso, il vento molto forte e le temperature di notte e al primo mattino poco sopra lo zero. Le due navi umanitarie tedesche della Sea Watch e della Sea eye con 49 Migranti a bordo ...