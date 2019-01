Messico | ciambellone di 2 chilometri entra nel Guinness dei primati

ilfogliettone

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Con unche misura poco piu' di duel'Universita' messicana "Vizcaya de las Ame'ricas" di Saltillo e'ta nelcon il primato del dolce dell'Epifania piu' grande del mondo. Stracciato il record precedente, che apparteneva alla Svizzera con "soli" 973,24 metri.Per realizzare il maxi "roscon de reyes" (ciambella dei Magi, dolce tradizionale spagnolo a forma di ciambella, ripieno di crema e guarnito di frutta candita o secca) hanno lavorato per 14 ore ore al giorno 300 volontari che si erano messi all'opera il 2 gennaio. Hanno prodotto undi 2.065,43 metri. Il dolce e' stato subito divorato da circa 3.000 persone accorse per la festa. La tradizione vuole che nel "roscon" sia nascosta una statuina di Gesu', e che chi la trovi debba invitare a cena per la Candelora i commensali. Ma in questo caso ne sono state inserite nell'impasto ben ...