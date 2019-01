Matteo Salvini gela Luigi Di Maio sul referendum propositivo | Lega e M5s | altra frattura

Luigi Di Maio - altro che migranti : il ricatto grillino a Matteo Salvini - cosa interessa davvero al M5s : Una decina di migranti in cambio di 35 parlamentari. A Luigi Di Maio lo scambio conviene eccome: la posizione sulla Sea Watch, con l'apertura all'accoglienza in Italia delle donne e bambini presenti tra i 49 africani imbarcati sulla nave Ong bloccata nelle acque di Malta da 16 giorni, nasconde una c

Decreto sicurezza - Pierferdinando Casini contro i sindaci : "Solo un grande favore a Matteo Salvini" : Ci arriva anche un moderato come Pierferdinando Casini: i sindaci ribelli sul Decreto sicurezza "stanno solo facendo a Matteo Salvini un grande favore", perché "se l'opposizione pensa di essere credibile organizzando un boicottaggio delle leggi dello Stato sbaglia". Secondo il senatore centrista ele

Ordinanza Luzzara - Matteo Salvini attacca Andrea Costa. "Prima offende poi mette sanzioni" : Ordinanza anti-cattiveria emessa il 4 gennaio dal sindaco di Luzzara, Andrea Costa, che è pure segretario del Pd reggiano. Lo stesso Costa, infatti, subito dopo Natale, aveva espresso alcuni concetti ...

Matteo Salvini contro il Sindaco “anti-cattiveria” : “Mi dà del coglione - cos’ha nel cervello?” : Il ministro dell'Interno risponde al Sindaco di Luzzara Andrea Costa che ha diramato un'ordinanza anti-cattiveria: "Mi dà pubblicamente del coglione e dice che punto all'infermità mentale, quanto volontariato dovrà fare questo poveretto in base alla sua stessa ordinanza? Ma cos'hanno questi nel cervello?"Continua a leggere

Matteo Salvini fa cacciare un ambulante : “Qui non puoi stare”. E la scorta lo porta via : Una visita piuttosto turbolenta quella del ministro dell'Interno Matteo Salvini nella Marche: non solo la contestazione, ma anche un episodio piuttosto spiacevole con un venditore ambulante. Il leader leghista avrebbe dapprima declinato l'invito ad acquistare qualcosa, poi lo avrebbe fatto allontanare dalla scorta.Continua a leggere

Sea watch - appello di Papa Francesco. Ma Matteo Salvini insiste : "Porti chiusi agli immigrati" : Il caso della Sea watch continua a dividere. Papa Francesco è intervenuto con un appello affinché vengano accolti i migranti e ha chiesto ai leader europei "concreta solidarietà". "Da parecchi giorni 49 persone salvate nel Mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di Ong, in cerca di un porto sicur

Alto Adige - svolta a destra di Svp : alleanza con la Lega di Matteo Salvini : La Svp lascia la sinistra e si allea con la Lega. L'accordo per la formazione della giunta Altoatesina tra Suedtiroler Volkspartei e Lega è stato concluso. A battezzare l'incontro tra i rappresentanti della stella alpina e quelli del Carroccio è stato il senatore della Lega Roberto Calderoli. Un inc

Matteo Salvini sfotte i contestatori : 'Dategli pane e Nutella' : Prima il vu' cumprà a Teramo poi i contestatori 'figli di papà' a L'Aquila . Matteo Salvini ieri 5 gennaio ad un certo punto è stato avvicinato da un extracomunitario, un vu' cumprà che gli ha chiesto ...

Luigi Di Maio subalterno a Matteo Salvini sui migranti : "Ma non gli ho sentito dire no a donne e bambini" : Se i migranti della Sea Watch sono ancora in mare, la colpa non è dell'Italia, ma di Malta e dell'Europa. Perché "abbiamo dato la disponibilità ad accogliere circa 10 persone - afferma Luigi Di Maio al Corriere della Sera - Si tratta di donne e bambini e sia Malta sia Sea Watch fanno ostruzionismo, non permettendo lo sbarco e tenendoli a bordo". C'è però anche un certo Matteo Salvini che non vuole farli ...

Matteo Salvini ai 5 stelle e alla Chiesa : "Parlate pure - tanto sui migranti decido io" : Parlate pure, tanto a decidere sono io. Il messaggio di Matteo Salvini, senza troppi giri di parole, arriva forte e chiaro a quanti in queste ore stanno cercando di trovare una soluzione "italiana" anche parziale alla lunga permanenza nel mar Mediterraneo delle navi Sea Watch e Sea Eye, con a bordo 49 migranti. Il vice premier leghista, intervistato dal Messaggero, non si fa intenerire dai 5 stelle che propongono l'accoglienza per donne e ...

Matteo Salvini fa cacciare il vu' cumprà : "Tu qui non puoi starci" : Matteo Salvini ieri 5 gennaio era in visita a Teramo. Qui ad un certo punto è stato avvicinato da un extracomunitario, un vu' cumprà che gli ha chiesto di comprare qualcosa. Il ministro dell'Interno ha rifiutato la proposta e gli ha detto: "Non compro niente, qui non ci puoi stare adesso". L'immigra

