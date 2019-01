Manovra | Coldiretti | martedì agricoltori in piazza a Roma

Manovra - Coldiretti : agricoltori in piazza a Bari : A seguito dell’approvazione della Manovra gli agricoltori scendono in piazza per denunciare l’assenza nella legge di stabilità delle misure necessarie a garantire adeguate risorse al Fondo di Solidarietà Nazionale per far fronte alle pesanti calamità che hanno colpito importanti regioni del Paese, a partire dalla Puglia dove si è verificato un drammatico calo del 65% nella produzione di olio che ha messo in ginocchio i produttori. ...

Manovra - Coldiretti : domani agricoltori in piazza a Bari : All’indomani dell’approvazione della Manovra gli agricoltori scendono in piazza per denunciare l’assenza nella legge di stabilità delle misure necessarie a garantire adeguate risorse al Fondo di Solidarietà Nazionale per far fronte alle pesanti calamità che hanno colpito importanti regioni del Paese, a partire dalla Puglia dove si è verificato un drammatico calo del 65% nella produzione di olio che ha messo in ginocchio i ...

Manovra - Coldiretti : sul biogas attesi importanti incentivi nel Piacentino : Un settore in crescita quello delle birre artigianali che oltre a contribuire all'economia, assicura - precisa la Coldiretti - anche una forte spinta all'occupazione soprattutto tra gli under 35 ...

Manovra - Coldiretti : dal biogas al km zero - le novità nei campi : “Dagli incentivi per impianti di biogas realizzati dagli agricoltori alla proroga del bonus verde per i giardini, dalla valorizzazione della vendita diretta dei prodotti agricoli fino all’equiparazione sul piano del trattamento fiscale tra familiari che coadiuvano il coltivatore diretto e titolari dell’impresa coltivatrice diretta, abbiamo ottenuto importanti risultati per le campagne italiane“: è quanto afferma il presidente ...

Manovra - Coldiretti : l’accordo con l’UE salva 5 miliardi di fondi europei : l’accordo sulla Manovra con l’Unione Europea evita una procedura di infrazione che avrebbe messo a rischio i fondi europei per l’Italia, che solo nell’agroalimentare valgono oltre cinque miliardi all’anno. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’esprimere apprezzamento per l’intesa raggiunta con la Commissione Europea che ha evitato la procedura per debito eccessivo che avrebbe potuto comportare una multa pari ad ...

Manovra : Coldiretti Veneto - burocrazia ruba 100 giorni a imprese (2) : (AdnKronos) - "Il peso delle scartoffie nel nostro Paese è molto più elevato rispetto alla media dei Paesi dell’Unione Europea con l’ultima analisi di Eurobarometro della Commissione europea che evidenzia come – sottolinea la Coldiretti - la complessità delle procedure amministrative sia ritenuto un

Manovra : Coldiretti Veneto - burocrazia ruba 100 giorni a imprese : Venezia, 12 dic. (AdnKronos) - “La posizione di Coldiretti è chiara – spiega Daniele Salvagno presidente Veneto in merito all’incontro convocato ieri dal Vicepremier Luigi Di Maio - La burocrazia ruba fino a 100 giorni all’anno all’imprenditore agricolo, ma soprattutto frena con le inefficienze l’av

Coldiretti - Manovra : la burocrazia ruba 100 giorni alle imprese : “La burocrazia ruba fino a 100 giorni all’anno al lavoro in azienda ma soprattutto frena con le inefficienze l’avvio di nuove attività e l’ingresso di giovani nell’attività di impresa di cui l’Italia ha enorme bisogno per tornare a crescere”. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini all’incontro sul un pacchetto di misure per la deburocratizzazione e per la Legge di Bilancio convocato dal Vicepremier Luigi Di Maio. Il ...

Manovra - Coldiretti : “Arrivano i voucher salvaboschi dopo la strage” : Nella Manovra finanziaria arrivano i voucher salvaboschi per sostenere la ripresa dei territori devastati dal maltempo e dare un riconoscimento culturale, sociale ed economico a chi vive e lavora a difesa del paesaggio e dell’ambiente, nell’interesse dell’intera collettività. Ad annunciarlo è la Coldiretti dopo che alla Camera in sede di approvazione della legge di bilancio è stato positivamente inserito un emendamento che prevede una serie di ...

Manovra - Coldiretti : “Ok al taglio delle accise con +330% di birre artigianali” : Una misura che sostiene il boom dei birrifici artigianali che in Italia sono più che quadruplicati negli ultimi dieci anni con un aumento del 330%, passando da poco più di 200 a oltre 860 con una produzione annuale stimata in 55 milioni di litri. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per l’approvazione dell’emendamento che sostiene i birrai artigianali prevedendo una riduzione delle accise del 40% per chi produce fino a ...

Manovra - Coldiretti : “+8% di vendite dei terreni agricoli nel 2018” : Aumento record dell’8,32% delle compravendite di terreni agricoli con ben 57.284 operazioni nel primo semestre del 2018, superiori di oltre quattro volte i 13.624 atti di acquisto che hanno riguardato nello stesso periodo i terreni edificabili. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti relativa al nuovo Rapporto dati statistici notarili dai quali si evidenzia il buon andamento delle aree agricole, che si ritrova anche nelle donazioni che ...

Manovra - Coldiretti : zucchero straniero in 4 bibite su 5 : Milano, 16 nov., askanews, - Oltre 4 bibite su 5 vendute in Italia contengono zucchero straniero con la produzione Made in Italy che rischia di essere azzerata dalla concorrenza sottocosto di ...

Coldiretti - Manovra : da privatizzare terreni per 10 miliardi : terreni agricoli per un valore di 9,9 miliardi in Italia sono in mano alle amministrazioni pubbliche che hanno addirittura incrementato in valore di queste attività del 31% negli ultimi quindici anni. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base del report Istat sulla ricchezza non finanziaria in riferimento al piano di privatizzazione annunciato dal Governo nella manovra che riguarda anche le proprietà fondiarie. Si tratta spesso ...