Maltempo Campania | domani 7 gennaio scuole chiuse ad Ariano Irpino | Calitri | Cassano

Maltempo Campania : assistiti autotrasportatori - disagi in Alta Irpinia : Alcuni autotrasportatori sono stati costretti ieri sera a lasciare l’autostrada A16 per la neve e sono stati assistiti dal Comune di Grottaminarda e dalla protezione civile in un parcheggio della stazione ferroviaria, per la notte: hanno trascorso la notte in un parcheggio, in attesa di poter riprendere il viaggio dopo l’intervento degli spazzaneve. La situazione viabilità è critica nell’Avellinese, in particolare in Alta ...

Maltempo - freddo e neve in Campania : imbiancata la Reggia di Caserta [GALLERY] : 1/9 ...

Maltempo Campania : neve nel Sannio e in Irpinia - disagi per la viabilità : Prima nevicata invernale nel Sannio e nell’Avellinese: si registrano disagi alla viabilità, principalmente sulla SS87 che collega Benevento a Campobasso. I mezzi pesanti diretti a Campobasso sono rimasti bloccati nella zona industriale del capoluogo sannita. Problemi di viabilità anche in Alta Irpinia, dove la neve ha iniziato a cadere dal tardo pomeriggio di ieri: criticità lungo la SSS7 Bis Ofantina, tra Volturara Irpina e Conza della ...

Maltempo - allerta neve in Campania : gelate anche a bassa quota : Come riporta l'Ansa, il dipartimento regionale della Protezione civile della Campania ha diramato un avviso di allerta meteo a partire dalle ore 20:00 di ieri, mercoledì 2 gennaio. Su gran parte del territorio campano, infatti, sono previste nevicate e gelate anche a bassa quota sino alle ore 20:00 di oggi, giovedì 3 gennaio. Inoltre, proprio a partire dalla giornata odierna - così come annunciato nella precedente comunicazione del 31 dicembre ...

Maltempo Campania : proteggere contatori e impianti privati : A causa dell’imminente calo delle temperature, la Gori societa’ che gestisce il gestisce il servizio idrico integrato nei Comuni dell’ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano invita ad adottare accorgimenti che possono limitare i fenomeni di congelamento dei contatori. Alla presenza di basse temperature e’ consigliabile proteggere con materiale isolante i contatori posti al di fuori dei fabbricati e, se le temperature si ...

Allerta Meteo Campania : Maltempo in arrivo - alto rischio neve : La Protezione civile della Campania ha inviato un’Allerta alle amministrazioni comunali dell’intero territorio e alle autorità competenti, in ordine al rischio neve che interesserà la regione nei prossimi giorni. In particolare, è previsto un abbassamento delle temperature che dal prossimo 3 gennaio porterà nevicate e gelate anche a quote di pianura, che potrebbero determinare disagi per la popolazione. Nella nota, in cui si invita a ...

Maltempo Campania : da domani riapre parzialmente il Bosco di Capodimonte : Parziale riapertura ai visitatori, da domani, del Real Bosco di Capodimonte, dopo la chiusura dovuta al Maltempo del 29 ottobre scorso: l’area individuata è quella delle praterie adiacenti il Cellaio e l’Istituto ad indirizzo raro G. Caselli e quindi saranno riaperte le porte di accesso Porta Caccetta, Porta di Mezzo e Porta Miano: 24 ettari che si aggiungono ai 14 ettari già riaperti il 23 novembre scorso nell’area cosiddetta ...

Allerta Meteo Campania : Maltempo a partire dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole a partire dalla mezzanotte su tutto il territorio regionale. In particolare, si prevedono “Precipitazioni diffuse con rovesci o temporali, anche di moderata intensità”. Sono possibili anche raffiche nei temporali. Tra i principali effetti al suolo connessi alle ...

Ondata di Maltempo sulla Campania : allerta gialla fino alle 15 di venerdì : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo di colore 'Giallo' a partire dalla mezzanotte e fino alle 15 di domani sulle seguenti zone di allerta: 1, Piana ...

Maltempo Campania : collegamenti a singhiozzo nel Golfo di Napoli : Si registrano disagi oggi nei collegamenti nel Golfo di Napoli: pioggia e mare agitato stanno costringendo allo stop alcune corse di navi veloci. Diverse le cancellazioni sulle tratte tra i porti di Napoli e Sorrento e l’isola d’Ischia; sospese alcune corse previste nel pomeriggio per Capri e per Casamicciola via Procida. Sull’intero territorio regionale è in vigore da ieri sera un’allerta meteo con criticità ...

Maltempo Campania : disagi nel napoletano - allagamenti ad Afragola : Maltempo Campania - Forti piogge nel Golfo di Napoli, allagamenti ad Afragola. Maltempo Campania - Un'intensa fase di Maltempo sta interessando tutto il Centro Sud apportando forti piogge e intensi...

Allerta Meteo Campania : domani Maltempo e temporali : E’ in arrivo sulla Campania una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di avverse condizioni Meteo con criticità idrogeologica gialla sull’intero territorio a partire dalle 6 di domani mattina e per le successive 24 ore. Si prevedono precipitazioni diffuse con rovesci o locali temporali anche intensi, previsti inoltre venti localmente forti con raffiche nei temporali e ...

Maltempo regione per regione : trombe d'aria e paura in Puglia - Campania e Calabria. Piogge da Nord a Sud : Il Maltempo che sta investendo l'Italia e che proseguirà anche domani (qui le previsioni) sta creando danni e disagi in tante parti del nostro Paese, dalla Campania al Salento, fino a Roma...