“Ma quando crepi?!” | il tweet contro Nadia Toffa è vergognoso | la replica della

Belve - Alfonso Signorini su Nove : “Mai stato ad un bunga bunga. Le cene di Arcore? Burine all’inverosimile : quando metti a tavola la mela marcia fa marcire anche il caviale” : “Cosa pensa, che il direttore di ‘Chi’ non sia mai stato invitato da Berlusconi a una cena elegante ad Arcore? A un bunga bunga o altro? Non ci sono mai andato e non solo, ma gli ho anche detto che certa gente sarebbe stato meglio non farla entrare neppure in casa. Però non ti ascolta”. Alfonso Signorini racconta a ‘Belve’ condotto da Francesca Fagnani, quello che non ha mai detto sulle famose serate di ...