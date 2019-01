Lunedì scuole aperte a Roma | malgrado i rifiuti I presidi | Babbo Natale ci ha

Scuole Chiuse Lunedì 7 Gennaio 2019 : La fase fredda instabile che ha portato precipitazioni nevose con, accumuli localmente notevoli, come abbiamo potuto vedere dai vari post e dalle foto che ci avete inviato. Vedi Scuole Chiuse a Campo Basso Per permettere la completa rimozione della neve accumulata presso gli istituti scolastici della città di Campo Basso il sindaco, Antonio Battista ha firmato questa mattina un’ordinanza con la quale dispone la sospensione delle ...

Cumuli di rifiuti a Roma - alcune scuole potrebbero non riaprire Lunedì : Esiste un problema sanitario. Il presidente dell'Associaziona nazionale dei presidi, Rusconi, scrive al sindaco Raggi e chiede un'intervento immediato -

"Troppa immondizia e topi - c'è rischio sanitario per i bambini : Lunedì non riapriamo le scuole". I presidi scrivono alla Raggi : Via l'immondizia, o le scuole romane non riapriranno dopo l'Epifania per il rischio sanitario a cui verrebbero esposti i bambini. È questo in sintesi il senso della lettera inviata dall'Associazione dei presidi alla sindaca di Roma Virginia Raggi per sollecitare una rapida rimozione dei rifiuti nei pressi degli istituti scolastici, dopo le feste natalizie e accumulatisi in seguito all'emergenza scaturita dall'incendio del Tmb Salario.Come ...

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse Lunedì 17 Dicembre : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : temporali in arrivo domani al Centro–Sud, in particolare sul basso Tirreno e venti in aumento. A causare un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche una perturbazione di origine atlantica che innescherà un’area di bassa pressione sui nostri mari occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Maltempo - allerta neve a Urbino : domani Lunedì 17 dicembre scuole chiuse : A causa allerta neve, a Urbino è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per lunedì 17 dicembre 2018. Considerato che le previsioni meteo indicano abbondanti nevicate nella notte fra domenica e lunedì, per lunedì 17 dicembre il sindaco di Urbino ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio comunale. L'articolo Maltempo, allerta neve a Urbino: domani lunedì 17 dicembre scuole chiuse ...

"Il cielo degli orsi" Teatro Gioco Vita al Teatro Gioia di Piacenza Lunedì 10 dicembre ore 10 per le scuole : E parte per il mondo alla sua ricerca Per entrambi i protagonisti l'infinità del cielo sembra la soluzione a tutti i loro quesiti, ma si accorgeranno ben presto che la risposta si trova vicino a loro.

Maltempo - tromba d’aria nel Salento : crolla facciata di una chiesa - Lunedì scuole chiuse : La violenta tromba d'aria, accompagnata da temporali e grandinate, ha colpito la zona costiera del Capo di Leuca, nel sud Salento, provocando numerosi danni a strutture pubbliche e private. Vengono segnalati pali delle luce divelti con conseguenti blackout elettrici e alberi sradicati che hanno bloccato molte strade.Continua a leggere

L'elenco delle scuole chiuse a Napoli Lunedì 5 novembre : Resteranno chiuse anche lunedì 5 novembre alcune scuole a Napoli , dopo le criticità emerse in seguito all'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città nei giorni scorsi. A seguito dei ...