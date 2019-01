L' ultima partita dell' Italia al Mundialito - 6 gennaio 1981 - VIDEO

Fabregas esce dal campo in lacrime : ultima partita al Chelsea e saluto commosso ai tifosi [VIDEO] : Cesc Fabregas lascerà il Chelsea per approdare alla corte di Henry al Monaco, oggi la sua ultima partita con i Blues Cesc Fabregas ha giocato oggi la sua ultima partita con il Chelsea. Il campione spagnolo approderà al Monaco di Henry nelle prossime ore, ma oggi ha disputato l’incontro di FA Cup con la squadra di Sarri, uscendo dal campo nella ripresa per il saluto al suo ormai ex pubblico. A Fabregas sono scappate alcune lacrime, ...

Napoli - l’ultima dell’anno contro il Bologna : la partita live su Sky : La formazione di Ancelotti cerca il riscatto dopo la sconfitta patita per mano dell'Inter a San Siro. Bologna senza vittorie da tre mesi. L'articolo Napoli, l’ultima dell’anno contro il Bologna: la partita live su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Anna Ruzzenenti - italiana di 27 anni trovata morta in Messico a Playa del Carmen. Partita 10 giorni fa - l'ultima foto su Facebook : Anna Ruzzenenti, una ragazza italiana di 27 anni, è stata trovata morta in Messico, a Playa del Carmen. Istruttrice subacquea di Verona, la morte di Anna Ruzzenenti è al momento...

Emmetti Isernia : domenica scontro al vertice per l'ultima partita del girone d'andata : ...nel palazzetto comunale di Agnone Isernia.Quando si parla di pallavolo e ci si riferisce ad Isernia ed ad Agnone si parla delle due città che hanno portato il Molise fin alla serie A di questo sport, ...

LeBron James - l’ultima partita con Wade nasconde un particolare scenario di mercato : i Knicks si disperano! : LeBron James fa un particolare riferimento al Madison Square Garden di New York al termine dell’ultima partita giocata contro Wade in carriera: il ‘Re’ aveva preso in considerazione l’idea di giocare per i Knicks? “Sarebbe potuto succedere qui (Staples Center) o al Madison Square Garden“, queste parole di LeBron James non sono sfuggite a tifosi e addetti ai lavori NBA. Cosa avrà voluto dire il ...

NBA – Wade si emoziona : “ultima partita contro LeBron? Mi mancherà - il nostro rapporto va oltre il basket” : Dwyane Wade si emoziona dopo l’ultima partita giocata con il grande amico LeBron James: le parole di ‘Flash’ sono bellissime Ieri notte, la sfida tra Lakers e Heat è stata l’ultima partita che LeBron James e Dwyane Wade hanno giocato come avversari. I due, grandi amici, si sono dati battaglia in campo, per poi abbracciarsi e scambiarsi le maglie nel post partita. Al termine dell’incontro, visibilmente ...

NBA – LeBron James si commuove : “ultima partita contro Wade? È mio fratello - il nostro rapporto è inspiegabile” : LeBron James si commuove al pensiero che quella di lunedì notte sarà l’ultima partita della sua carriera contro l’amico Dwyane Wade: a fine stagione, la stella degli Heat si ritirerà Scelti nello stesso Draft nel 2003, uno da Cleveland e l’altro da Miami. Riunitisi 7 anni dopo in maglia Heat, insieme per 4 anni con 2 anelli vinti. Uno ritorna a Cleveland, l’altro resta a Miami, poi per uno strano scherzo del destino ...

Francesco Totti e la sua ultima partita da capitano contro il Genoa in scena a teatro : Il nome immortale di Francesco Totti torna nuovamente sul palco . Dopo il successo riscosso al teatro Umberto a marzo dello scorso anno, questa volta spetta al teatro Flaiano portare in scena lo ...

Raffaella Masciadri - la cestista icona esclusa dall'ultima partita : «Umiliata dall'allenatore» : Per la cronaca: ieri Raffaella Masciadri è scesa regolarmente in campo in serie A con la sua squadra di club, la Famila Schio campione d'Italia, tirando con il 50% e vincendo di 21 punti con la Gesam ...

Qatar - Sneijder furibondo dopo l’espulsione : “è la mia ultima partita qui” : Wesley Sneijder ha lasciato il campo durante una gara del suo Al-Gharafa in modo molto polemico dopo un rosso troppo severo Wesley Sneijder furibondo durante l’ultima gara del suo Al-Gharafa. dopo aver segnato una doppietta, l’olandese è stato espulso in maniera alquanto severa dopo un contrasto col portiere avversario. Sneijder ha dunque dovuto lasciare il campo, urlando di tutto durante il percorso sino agli spogliatoi. Una ...