Lotteria Italia | primo premio 5 milioni a S Consilina Salerno

Lotteria Italia : primo premio 5 milioni a S. Consilina (Sa) : E' stato venduto a Sala Consilina, in provincia di Salerno, il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. La serie e il numero del tagliando sono: G 154304. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2.500.000 euro va al tagliando E 449246 venduto a Napoli. Il terzo premio da 1,5 milioni di euro e' stato vinto dal biglietto E 265607 venduto a Pompei (NA). Il quarto premio da 1 milione di euro va al tagliando P ...

Lotteria Italia - i 50 biglietti vincenti dei premi di seconda categoria da 50mila euro : Ammontano a 50mila euro i premi di seconda categoria della Lotteria Italia. Ecco tutti i numeri di serie dei 50 biglietti...

Lotteria Italia 2019 - i vincitori : in Campania i primi 3 premi - poi Torino e Fabro (Terni) Ecco tutti i biglietti vincenti : Al primo premio 5 milioni di euro, al secondo 2,5 e al terzo 1,5 milioni. In questa edizione, ricordano dai Monopoli, sono stati venduti circa 7 milioni di biglietti (6.955.460)

Lotteria Italia : i 5 biglietti di prima categoria estratti : L'Agenzia Dogane e Monopoli comunica le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di prima categoria non ancora abbinati ai premi della Lotteria Italia. [irp] SERIE E NUMERO VENDUTO A - 1. E 265607 Pompei (NA) 2. Via Roma 59 E 449246 Napoli 3. Piazza Principe Umberto P 386971 Torino 4. Corso Traiano 158 G 154304 Sala Consilina (SA) 5. A03 SA-RC F 075026 Fabro (TR) - A1 MI-NA

Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia 2019 - la spilla di Matano ha aiutato la concorrente? : La puntata Speciale di Soliti Ignoti - Il Ritorno per l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2019, in onda il giorno della Befana 2019 su Rai 1, ha visto una concorrente in gara con un cast di Ignoti eccezionalmente molto noto. La logorroica Pamela, prossima sposa ad Amalfi, ha immediatamente colpito il pubblico - e non proprio in senso positivo, a dare un'occhiata ai social - per logorrea e un 'pizzico' di egocentrismo ...

