L' oroscopo per tutti i segni zodiacali nel 2019 | Leone favorito | anno ambiguo per i Pesci

oroscopo Paolo Fox 2019 - Epifania/ Previsioni 6 gennaio : autunno difficile per il Toro - Cancro arguto : Paolo Fox torna oggi 6 gennaio 2019 con l'Oroscopo dell'Epifania: Acquario giornata che invita all'amore, Pesci che bella domenica, tutti gli altri segni?

Stai per andare a convivere? L’oroscopo ti dice se funzionerà : L'oroscopo per chi sta per andare a convivere Toro - Channing TatumGemelli - Lenny KravitzCancro - Fabio VoloLeone - Chris HemsworthVergine - Pierfrancesco FavinoBilancia - Lorenzo CherubiniScorpione - Gerard ButlerSagittario - Jamie FoxxCapricorno - Orlando BloomAcquario - Justin TimberlakePesci - Justin BieberNuovo anno, nuova vita. Abbiamo comprato un nuovo calendario, una nuova agenda e compilato una lunga lista di buoni propositi, ma ...

oroscopo 8 gennaio : fase di ansia per Cancro - Bilancia instabile - Pesci ottimista : Le festività stanno ormai per volgere definitivamente al termine e per alcuni segni zodiacali inizia un periodo intenso sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per martedì 8 gennaio. Le predizioni da Ariete a Vergine Ariete: lo scorso anno diverse questioni sono rimaste in sospeso ed adesso è arrivato il momento di risolvere ogni problema. Alcuni conti a livello economico non tornano: per ...

Astri e oroscopo del 7 gennaio per il rapporto di coppia : matrimonio per l'Ariete : Le festività natalizie sono terminate. Si riparte alla grande, investendo nuove energie nel rapporto di coppia. Cosa dicono le previsioni astrologiche e quale influsso planetario sarà favorevole per ciascun segno dello Zodiaco? L'oroscopo del rapporto di coppia del 7 di questo mese propone delle dritte favorevoli in particolar modo per lo Scorpione, l'Ariete, il Sagittario e la Bilancia. Venere in Scorpione manda i suoi influssi amorosi, ...

oroscopo gennaio 2019 : ottimo mese per il segno del Sagittario : Il 2019 si presenta come un anno piuttosto equo per tutti i segni zodiacali. Nel senso che non sarà il solito anno dove ci sarà il segno dell'anno, ma la fortuna sarà ben distribuita per tutti i segni zodiacali. Adesso andiamo ad analizzare segno per segno in questo mese di gennaio. Ariete...Continua a leggere

oroscopo 7 gennaio : cambiamenti per Toro - Vergine determinata : La seconda settimana di gennaio sta per iniziare ed alcuni segni zodiacali come Bilancia e Scorpione sono alle prese con molti progetti da portare avanti per tutto l'anno. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per lunedì 7 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: la nuova settimana inizierà in maniera un po' stressante per alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale. Potreste accusare anche problemi fisici a causa del forte stress emotivo. ...

oroscopo dal 7 al 13 gennaio : post Epifania favoloso per Ariete e Cancro : Una nuova settimana sta bussando alle porte dei nativi di tutti e dodici segni dello Zodiaco. Scopriamo quali novità ci porteranno le stelle e i pianeti per il periodo che va da lunedì 7 a domenica 13 gennaio. Astrologia e Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: partenza alla grande dopo le feste. Grande voglia di vivere e compiere desideri che erano da qualche tempo nel cassetto. Cautela in amore. Toro: è tempo di essere più riflessivi e di tenere ...

oroscopo del 22 gennaio : per il Sagittario magnifiche opportunità : Nel prossimo martedì 22 gennaio troveremo Plutone, Mercurio e Saturno in Capricorno. La Luna va in Leone ed il Sole in Acquario. Giove e Venere invece entrano nel Sagittario. L'Ariete ospita Marte ed il retrogrado Urano; Nettuno stabile in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella quarta casa. Gemelli super Ariete: estroversi ma pasticcioni. I contrastanti influssi di Sole e Luna renderanno indaffarati i nativi del segno ma con poca lucidità al ...

oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi 5 gennaio : un bel week end per i Pesci - e gli altri segni? : Paolo Fox Oroscopo, Previsioni del 5 gennaio: Scorpione slanci emotivi, Acquario a volte troppo folle ma pronto a decidere, gli altri segni?

oroscopo domani 6 gennaio : Epifania di relax per Sagittario e Leone : L’Oroscopo del 6 gennaio 2019, giorno dell’Epifania, prevede tante novità e sorprese per molti dei segni zodiacali. Per Ariete e Cancro sarà una domenica ricca di cose da fare ma anche di scelte, per Vergine e Pesci ci saranno incontri fortunati mentre per gli altri segni non mancheranno ore di relax, ultime abbuffate, spese e malumori. Vediamo cosa riservano gli astri per la giornata di domani. Scelte per Ariete Le previsioni astrologiche per ...

L'oroscopo - previsioni del fine settimana 5 e 6 gennaio : recupero per la Bilancia : Il primo weekend del 2019 sta per avere inizio. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i segni dello Zodiaco per quanto riguarda le giornate di sabato 5 e domenica 6 gennaio. Di seguito amore, lavoro e salute segno per segno. Ariete: con la luna favorevole la situazione migliora in campo sentimentale, non rimandate discussioni. Domenica, potrebbe esserci un calo fisico....Continua a leggere

oroscopo 6 gennaio : Gemelli sottotono - novità per Capricorno : Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, mette fine a tutte le feste del periodo natalizio. In questa giornata alcuni segni dello zodiaco come Gemelli e Sagittario non saranno al top. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di domenica 6 gennaio per tutti e dodici i segni. Da Ariete a Vergine Ariete: se siete fidanzati, molto probabilmente la giornata non sarà delle migliori per via di alcuni litigi. Se invece siete single, state rifiutando le ...

oroscopo weekend del 5 e 6 gennaio : Befana 'frizzante' per Toro e Pesci : L'Oroscopo del weekend del 5 e 6 gennaio ha in serbo novità interessanti per molti segni. Se Ariete e Scorpione dovranno vedersela con dei partner pressanti e con qualche nervosismo passeggero, Bilancia e Sagittario trascorreranno un fine settimana all'insegna del divertimento e della leggerezza celebrando la Befana. Bene l'amore per Toro e Pesci, mentre l'energia abbandonerà Gemelli e Leone....Continua a leggere

oroscopo gennaio : cambiamenti significativi per Acquario e Leone : Con l'arrivo del nuovo anno, anche il mondo dell'astrologia porta con sé importanti novità, che segneranno molti segni, in maniera positiva e negativa in alcuni casi. Sul piano sentimentale si prevedono miglioramenti per Leone, Sagittario e Acquario, ma ci saranno problemi per i Gemelli e i Cancro. Previsioni astrologiche di gennaio Ariete: dal punto di vista lavorativo, ci saranno alcune difficoltà a causa della presenza di un Mercurio alquanto ...