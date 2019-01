LIVE Sport | DIRETTA 6 gennaio | Kobayashi vince i 4 Trampolini col Grande Slam I

LIVE Sport - DIRETTA 6 gennaio : Hirscher torna a dominare - ora i Campionati nazionali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, domenica 6 gennaio. Ci attende una ricchissima giornata di eventi, ne vedremo davvero delle belle in questo primo weekend del 2019: piatto succulento con gli Sport invernali ma non mancano tennis e Sport di squadra ad allietarci in questa Epifania. Si partirà con le discipline invernali con lo slalom maschile di Zagabria, l’ultima del Tour de Ski con la scalata del Cernis, ...

LIVE Sport - DIRETTA 6 gennaio : Lauda in gravi condizioni - il Campaccio parla turco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, domenica 6 gennaio. Ci attende una ricchissima giornata di eventi, ne vedremo davvero delle belle in questo primo weekend del 2019: piatto succulento con gli Sport invernali ma non mancano tennis e Sport di squadra ad allietarci in questa Epifania. Si partirà con le discipline invernali con lo slalom maschile di Zagabria, l’ultima del Tour de Ski con la scalata del Cernis, ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : Fischnaller sul podio - De Fabiani cerca l’impresa. Bene Tonetti e Razzoli : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali in programma nel giorno dell’Epifania. Un menù ricco di eventi e si avrà davvero l’imbarazzo della scelta. Come si suol dire, ce ne sarà per tutti i gusti dal mattino al tardo pomeriggio, ci potremo davvero divertire in questo primo weekend del nuovo anno. Riflettore puntati su Zagabria dove andrà in scena lo slalom maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : che Befana! PODIO FISCHNALLER! Razzoli si qualifica a Zagabria : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali in programma nel giorno dell’Epifania. Un menù ricco di eventi e si avrà davvero l’imbarazzo della scelta. Come si suol dire, ce ne sarà per tutti i gusti dal mattino al tardo pomeriggio, ci potremo davvero divertire in questo primo weekend del nuovo anno. Riflettore puntati su Zagabria dove andrà in scena lo slalom maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : che Befana! PODIO FISCHNALLER! Hirscher non è primo a Zagabria! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali in programma nel giorno dell’Epifania. Un menù ricco di eventi e si avrà davvero l’imbarazzo della scelta. Come si suol dire, ce ne sarà per tutti i gusti dal mattino al tardo pomeriggio, ci potremo davvero divertire in questo primo weekend del nuovo anno. Riflettore puntati su Zagabria dove andrà in scena lo slalom maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : che Befana! Dominik Fischnaller in lotta per la vittoria nello slittino! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali in programma nel giorno dell’Epifania. Un menù ricco di eventi e si avrà davvero l’imbarazzo della scelta. Come si suol dire, ce ne sarà per tutti i gusti dal mattino al tardo pomeriggio, ci potremo davvero divertire in questo primo weekend del nuovo anno. Riflettore puntati su Zagabria dove andrà in scena lo slalom maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : che Befana! De Fabiani in lotta al Tour de Ski - azzurri per il colpo in slalom a Zagabria : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali in programma nel giorno dell’Epifania. Un menù ricco di eventi e si avrà davvero l’imbarazzo della scelta. Come si suol dire, ce ne sarà per tutti i gusti dal mattino al tardo pomeriggio, ci potremo davvero divertire in questo primo weekend del nuovo anno. Riflettore puntati su Zagabria dove andrà in scena lo slalom maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, ...

LIVE Sport - DIRETTA 6 gennaio : abbuffata di eventi invernali - ma anche tanto tennis : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, domenica 6 gennaio. Ci attende una ricchissima giornata di eventi, ne vedremo davvero delle belle in questo primo weekend del 2019: piatto succulento con gli Sport invernali ma non mancano tennis e Sport di squadra ad allietarci in questa Epifania. Si partirà con le discipline invernali con lo slalom maschile di Zagabria, l’ultima del Tour de Ski con la scalata del Cernis, ...

LIVE Sport - DIRETTA 5 gennaio : De Fabiani illumina - è 2° dietro Klaebo! Shiffrin imbattibile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 5 gennaio. Ci attende una ricchissima giornata di eventi, ne vedremo davvero delle belle in questo primo weekend del 2019: piatto succulento con gli Sport invernali ma non mancano tennis e Sport di squadra ad allietarci in questa vigilia di Epifania. Lo sci alpino torna protagonista con lo slalom femminile di Zagabria, il Tour de Ski andrà in scena in Val di Fiemme con delle mass ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 5 gennaio : Shiffrin inarrivabile - Rieder-Rastner sesti - 9° Pittin dopo una rimonta super : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 5 gennaio), si preannuncia grande spettacolo in una giornata particolarmente ricca e avvincente, non mancheranno gli eventi da seguire e ce ne sarà davvero per tutti i gusti. La Coppa del Mondo di sci alpino riparte da Zagabria dove andrà in scena lo slalom femminile, tutte contro Mikaela Shiffrin che vuole proseguire il proprio dominio tra i pali stretti ma attenzione a ...

LIVE Sport - DIRETTA 5 gennaio : Federer si gioca tutto in doppio alla Hopman Cup. Rieder-Rastner sesti nello slittino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 5 gennaio. Ci attende una ricchissima giornata di eventi, ne vedremo davvero delle belle in questo primo weekend del 2019: piatto succulento con gli Sport invernali ma non mancano tennis e Sport di squadra ad allietarci in questa vigilia di Epifania. Lo sci alpino torna protagonista con lo slalom femminile di Zagabria, il Tour de Ski andrà in scena in Val di Fiemme con delle mass ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 5 gennaio : Nagler-Malleier perdono nella seconda manche - ora combinata e alpino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 5 gennaio), si preannuncia grande spettacolo in una giornata particolarmente ricca e avvincente, non mancheranno gli eventi da seguire e ce ne sarà davvero per tutti i gusti. La Coppa del Mondo di sci alpino riparte da Zagabria dove andrà in scena lo slalom femminile, tutte contro Mikaela Shiffrin che vuole proseguire il proprio dominio tra i pali stretti ma attenzione a ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 5 gennaio : De Fabiani da podio al Tour de Ski. C’è lo slalom femminile a Zagabria! Pittin ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 5 gennaio), si preannuncia grande spettacolo in una giornata particolarmente ricca e avvincente, non mancheranno gli eventi da seguire e ce ne sarà davvero per tutti i gusti. La Coppa del Mondo di sci alpino riparte da Zagabria dove andrà in scena lo slalom femminile, tutte contro Mikaela Shiffrin che vuole proseguire il proprio dominio tra i pali stretti ma attenzione a ...

LIVE Sport - DIRETTA 5 gennaio : fari su sci alpino e Tour de Ski. Anticipi per volley e basket : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 5 gennaio. Ci attende una ricchissima giornata di eventi, ne vedremo davvero delle belle in questo primo weekend del 2019: piatto succulento con gli Sport invernali ma non mancano tennis e Sport di squadra ad allietarci in questa vigilia di Epifania. Lo sci alpino torna protagonista con lo slalom femminile di Zagabria, il Tour de Ski andrà in scena in Val di Fiemme con delle mass ...