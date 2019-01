Liga | Real Madrid ko | la Real Sociedad vince a sorpresa Polemica Var

Liga : Real ko tra le polemiche con la Real Sociedad - 1-1 tra Siviglia e Atletico Madrid : Clamoroso al Bernabeu: il Real Madrid perde 2-0 in casa con la Real Sociedad , per i baschi decidono il rigore di Willian José, 3', e la rete di Pardo nel finale, 83',. Protesta la squadra di Solari, ...

Liga - Real Madrid ko : la Real Sociedad vince a sorpresa al Bernabeu : Comincia nel peggiore dei modi il nuovo anno per il Real Madrid che pure aveva chiuso il 2018 col trionfo nel Mondiale per club. Nella prima del 2019 al 'Santiago Bernabeù gli uomini di Solari sono ...

Liga - Real Madrid ko : la Real Sociedad vince a sorpresa al Bernabeu : Comincia nel peggiore dei modi il nuovo anno per il Real Madrid che pure aveva chiuso il 2018 col trionfo nel Mondiale per club. Nella prima del 2019 al 'Santiago Bernabeù gli uomini di Solari sono ...

Liga - Real Madrid ko 2-0 in casa con la Real Sociedad : è quinto : Al 61' i campioni del Mondo restano in 10 per l'espulsione di Lucas, che si prende il secondo giallo. All'83' arriva il gol di Pardo che chiude i giochi. Il Real può recriminare per un rigore netto ...

Liga - Real Madrid a picco : 0-2 con la Real Sociedad. Siviglia-Atletico finisce 1-1 : Beh altro che pari: oggi pomeriggio i campioni del mondo hanno incassato la nona sconfitta della stagione perdendo 2-0 in casa con la Real Sociedad, che non passava al Bernabeu da quasi 15 anni e ...

Pronostico Real Madrid vs Sociedad - La Liga 6-1-2019 e Analisi : Real Madrid-Sociedad, domenica 6 gennaio. Sfida tra due grandi di Spagna. Nella diciottesima giornata di Primera Liga i campioni del Mondo del Real Madrid ospitano la Real Sociedad, in quella che si preannuncia come una sfida molto combattuta. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Madrid e Sociedad?Una doppietta di Santi Cazorla ha impedito al Real Madrid di conquistare i primi tre punti del 2019. Contro il VillarReal le ...

La Liga 18° giornata - probabili formazioni Real Madrid-Real Sociedad - 6/1/2019 : probabili formazioni Real Madrid-Real Sociedad, 18a giornata La Liga 2018/2019Dopo il recupero con il VillarReal, i blancos tornano in campo per la 18esima giornata di Liga contro un Real Sociedad in affanno e giusto qualche punto sopra la zona retrocessione, soprattutto dopo quattro sconfitte consecutive nel mese di dicembre. Il tutto nonostante una difesa che concede poco più di una rete a partita.Andiamo a dare un’occhiata ai probabili ...

Liga : Cazorla rovina la festa del Real Madrid - con il Villarreal è soltanto 2-2 : Nel recupero della 17esima giornata della Liga , il VillarReal ferma il Real Madrid , che sognava l'aggancio al Siviglia al terzo posto: finisce 2-2. Sotto dopo 4' per un gol di Cazorla , i Blancos ...

Il Real Madrid si ferma - impresa del Villarreal e Liga sempre più scoppiettante [FOTO] : 1/20 AFP/LaPresse ...

Pronostico Huesca vs Real Betis - La Liga 5-1-2019 e Analisi : Huesca-Real Betis, sabato 5 gennaio. Una squadra ancora convalescente dopo il pareggio contro l’Eibar e una squadra in caduta libera e destinata alla retrocessione dopo la sconfitta contro il Valencia, la terza nelle ultime quattro giornate. Huesca e Real Betis si sfidano nel posticipo del sabato, valido per la diciottesima giornata del massimo campionato spagnolo. Il calcio d’inizio al Estadio El Alcoraz è previsto alle ore ...

La Liga torna in campo : Villareal-Real Madrid in diretta su DAZN : I Blancos, reduci dalla vittoria nel Mondiale per Club, affrontano i "Sottomarini gialli" in un match importante per la classifica di entrambe le squadre. L'articolo La Liga torna in campo: Villareal-Real Madrid in diretta su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pronostico Villarreal vs Real Madrid - La Liga 3-1-2019 e Analisi : La Liga, recupero 17^ giornata, Analisi e Pronostico di VillarReal-Real Madrid, giovedì 3 gennaio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.VillarReal-Real Madrid, giovedì 3 gennaio. Il VillarReal per allontanarsi dalla zona retrocessione, i campioni del mondo del Real Madrid per salire in classifica e portarsi stabilmente nella zona Champions della classifica. Dopo la breve pausa natalizia, all’Estadio de la Ceramica, Submarino ...

Liga - Isco resta al Real Madrid : 'Qui sono felice' : Madrid, SPAGNA, - Dopo le voci circa un suo imminente trasferimento, con il Paris Saint Germain in pole position, Isco ha rassicurato oggi i tifosi del Real Madrid , giurando fedeltà ai 'blancos'. Il ...

Ripartizione diritti tv Liga 2017-2018 : Barcellona e Real Madrid al top : Blaugrana e blancos hanno incassato rispettivamente 154 e 148 milioni. Al terzo posto l'Atletico Madrid con 119 milioni L'articolo Ripartizione diritti tv Liga 2017-2018: Barcellona e Real Madrid al top è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.