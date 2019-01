Legittima difesa alla Camera Salvini | Niente scherzi in Parlamento

Legittima difesa - Salvini : 'In Aula non ci saranno scherzi da M5s' : "Sono sicuro che non ci saranno degli scherzi in Parlamento", quando verrà approvata la legge sulla Legittima difesa. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini durante una diretta Facebook. "Abbiamo ...

La Legittima difesa sconvolge la vita - anche con la nuova legge : Dal tabaccaio Birolo al gommista Fredy Pacini passando per il benzinaio Stacchio: vittime di furti e rapine che hanno...

Legittima difesa - da domani l'esame della Camera : domani sbarca alla Camera, per il via libero definitivo, atteso tra fine gennaio e l'inizio di febbraio, il ddl sulla Legittima difesa, fortemente voluto dalla Lega di Matteo Salvini. Una norma che in ...

Conte con Di Maio promette aiuto ai più deboli. Per il 2019 Salvini spinge su Legittima difesa e più autonomia : Il Presidente del Consiglio e il suo vice sottolineano l'impegno a non lasciare indietro nessuno. Salvini celebra l'anno della Lega e fissa come appuntamento il voto europeo di maggio indicando le ...

Salvini : 'Nel 2019 autonomia regionale e Legittima difesa'. Di Maio : 'Non ci sarà rimpasto' : Il governo pone gli obiettivi del nuovo anno. Sulla tenuta dell'Esecutivo non ha dubbi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: 'Avanti per 5 anni' -

Matteo Salvini - manovra archiviata : adesso tocca a 'Legittima difesa e autonomia' : Matteo Salvini traccia la prossima road map dopo il via libera della Legge di Bilancio arrivata in dirittura d’arrivo quasi all'ultimo minuto. Il vice premier leghista prova a delineare le prossime tappe riguardanti le future azioni del governo gialloverde. Salvini, spiega i suoi prossimi obiettivi attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Per il movimento politico da lui guidato, la legittima difesa e l’autonomia regionale, ...

Salvini guarda oltre la manovra : "Ora la Legittima difesa" : 'Ora legittima difesa e autonomia regionale'. Archiviata la manovra con il sì definitivo di ieri, Matteo Salvini guarda già alle prossime sfide che il governo dovrà affrontare. A partire dai 'cavalli ...

Salvini : subito le nuove riforme - Legittima difesa e autonomie : Roma, 31 dic., askanews, - 'Non vedo pericoli per il governo nei prossimi mesi'. Matteo Salvini è a Bormio con la figlia Mirta. E nel suo primo Capodanno di governo, a manovra finalmente approvata, ...

Brescia : sparò al ladro - prese la mira : niente Legittima difesa - condannato : Quello della legittima difesa è un tema, com'è noto, molto caro all'attuale governo. Matteo Salvini e la Lega, all'interno delle loro battaglie, hanno combattuto quella per depenalizzare quanti scelgono di difendersi autonomamente qualora qualcuno si introduca nelle loro abitazioni o nelle proprie attività commerciali. Più volte il ministro dell'Interno, ad esempio, si è schierato con quegli imprenditori che vengono processati per aver recato ...

Legittima difesa : a Padova venerdì convegno su cosa cambia con la nuova legge : Padova, 12 dic. (AdnKronos) - Approvato in Senato, il disegno di legge che modifica la Legittima difesa deve seguire l'iter parlamentare, e toccherà alla Camera valutarlo ed eventualmente approvarlo con o senza modifiche. Il principio che regola le modifiche proposte e' contenuto all'articolo 1 (con

Sondaggio Mannheimer sulla Legittima difesa : gode Matteo Salvini - le cifre che cancellano il Pd : Si parla di legittima difesa. La domanda posta da Renato Mannheimer al campione del Sondaggio pubblicato su Il Giornale è semplice: 'Secondo lei è sempre giusto sparare al ladro che entra nella ...

I leghisti del Sud osannano Salvini a Roma - tra Legittima difesa e "aiutiamoli a casa loro" : Vengono da Soverato, in provincia di Catanzaro, ma il viaggio in autobus di 7 ore non gli ha tolto l'entusiasmo. Sono due anziani calabresi, accorsi a piazza del Popolo per ascoltare il "Capitano". Come loro, altre centinaia, migliaia, a formare un'onda blu (e non più verde) che invade una Roma soleggiata fin da metà mattinata.Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e, addirittura, Sardegna. Le bandiere delle regioni del Sud ci ...

La deputata M5S Sarli minaccia le dimissioni : “Se la Legittima difesa non cambia vado a casa” : "Se la legittima difesa non cambia, me ne vado a casa. Spero che si potrà discutere”, ha dichiarato al Corriere della Sera la deputata pentastellata Doriana Sarli, già finita al centro delle polemiche a causa delle contestazioni contro il decreto sicurezza voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini.Continua a leggere