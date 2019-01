Lavori in casa | riaperta la corsa ai bonus fiscali

Lavori «green» in casa : come fare l’invio all’Enea per il bonus al 50% : L’adempimento, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, riguarda chi ha ristrutturato una casa eseguendo interventi taglia-sprechi agevolati con la detrazione del 50% per il recupero edilizio. Nel caso del cambio delle finestre basta indicare la superficie e il tipo di materiali. Il portale deve essere usato anche per l'acquisto di elettrodomestici legato a opere edili...