L' appello all' accoglienza del vescovo di Trento «Un popolo refrattario alle altre culture

Normale di Pisa - 287 accademici firmano appello unirsi alla Federico II di Napoli : “Proposta per crescita del meridione” : Duecentoottantasette accademici italiani e esteri hanno firmato un appello per chiedere che non venga fermato il progetto dell’allargamento della Scuola Normale di Pisa al Sud, con l’ingresso per tre anni nell’Università Federico II di Napoli su alcune discipline. Lo riferisce La Repubblica, che riporta come per i docenti qualificati non possa bastare l’intervento del sindaco di centrodestra di Pisa, e di un gruppo ...

Migranti - da Fico appello ai Paesi europei : “Aiutate l’Italia - non si lascia solo chi fugge dalla morte” : "Bene l'iniziativa di Di Maio sul caso della Sea Watch, ma l'Europa non lasci sola l'Italia" dice il presidente della Camera che invita gli omologhi europei ad adoperarsi per superare l'emergenza.

'Giorgia Meloni nel governo'. Maggioranza al Senato alla frutta - disperato appello M5S a Fratelli d'Italia : Non c'è nessun tabù verso Fratelli d'Italia così come per nessun'altra forza politica' dice il capogruppo M5S a palazzo Madama, Stefano Patuelli . Ovvero, avanti c'è posto. Anche troppo...

"Giorgia Meloni nel governo". Maggioranza al Senato alla frutta - disperato appello M5S a Fratelli d'Italia : A furia di litigare ed espellere gente, quei geni dei grillini si sono resi conto d'un botto che la Maggioranza del governo gialloverde in Senato s'è ridotta alla miseria di 4 voti o giù di lì. Un bell'azzardo per un governo che dice di voler restare in carica per tutti i cinque anni della legislatu

Migranti : L'appello di Ibra che arriva dalla Guinea - Non si sacrifichi futuro giovani (2) : (AdnKronos) - "I miei amici che vivono qui da anni - aggiunge ancora il giovane Ibra - si lamentano, perché la Questura non rilascia più il permesso di soggiorno. Tutti quelli che hanno presentato la domanda alla Commissione territoriale hanno avuto il diniego e ora sono disperati e hanno paura, per

Direttore Uffizi - 'Rubato dai Nazisti - restituitelo'/ Video - l'appello del tedesco alla 'sua' Germania : Il Direttore degli Uffizi apre una diatriba per un capolavoro del Settecento e tuona: 'È stato rubato dai Nazisti, restituitelo'.

"Ridateci il Vaso di Fiori" : il direttore degli Uffizi lancia un appello alla Germania : Il direttore del museo degli Uffizi Eike Schmidt ha lanciato un appello alla Germania perché nel 2019 renda finalmente all'Italia il Vaso di Fiori di Jan van Huysum, trafugato dai nazisti durante la ...

Firenze - l’appello del direttore degli Uffizi Eike Schmidt alla Germania : “Restituite il quadro rubato dai nazisti” : “Un appello alla Germania, per il 2019: ci auguriamo che nel corso di quest’anno possa essere finalmente restituito alle Gallerie degli Uffizi di Firenze il celebre ‘Vaso di Fiori’ del pittore olandese Jan van Huysum, rubato da soldati nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e, attualmente, nella disponibilità di una famiglia tedesca che, dopo tutto questo tempo, non l’ha ancora reso al museo, nonostante le ...

Uomini e Donne anticipazioni : Federica Lepanto lancia un appello alla De Filippi : Uomini e Donne anticipazioni: Federica Lepanto lancia un appello a Maria De Filippi Nelle ultime settimane si è tanto parlato di Federica Lepanto e della fine della sua storia d’amore. L’ex vincitrice del Grande Fratello ha avuto, infatti, una lunga e tormentata relazione con Gianfilippo. Belli e felici anche se spesso si notavano delle lunghe […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Federica Lepanto lancia un appello alla De ...

'Il meteo peggiora - serve un porto' - l'appello dalla nave Sea Watch - : Roma, 31 dic., askanews, - Un volontario britannico a bordo della nave Sea Watch ha lanciato un drammatico appello perché venga dato il via libera allo sbarco dei 32 migranti tratti in salvo il 22 ...

Migranti : appello Ong all'Ue per i 49 naufraghi in mare : Da giorni vagano nel Mediterraneo a bordo delle navi tedesche di Sea Watch e Sea-Eye in cerca di un porto dove sbarcare - Occorre una soluzione al più presto e sicura di entrambe le operazioni di ...

Morese ed Agostini alla minoranza 'FdI rinnoverà il centrodestra' Sicurezza - appello ai privati : Nel caso della politica fiscale, ad esempio, con la scusa della lotta all'evasione il comune incappa in errori quando chiede tributi prescritti. Occorre efficientare la macchina comunale '. L'analisi ...

Cei - l'appello del cardinal Bassetti : "Non porre ostacoli all'accoglienza" : ' Accogliere un profugo significa salvare una vita. Pertanto, in nome del Vangelo, chiediamo di non porre ostacoli, anche di natura legislativa, all'accoglienza e al primo aiuto dei migranti che ...

I Negrita derubati a Natale - anche Ermal Meta si unisce all’appello social : “Ci sono passato anche io” : I Negrita derubati a Natale ricevono il sostegno di Ermal Meta. Il gruppo toscano, prossimo alla partecipazione al Festival di Sanremo, ha infatti lanciato un appello sui social con il quale hanno fatto sapere di essere stati privati dei loro strumenti musicali nei quali si contano anche 5 chitarre. La band si è quindi rivolta ai fan per ottenere sostegno, specificando quali strumenti siano stati trafugati. Nel bottino, oltre alle chitarre, ...