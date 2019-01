L' amministrazione Trump e la relazione speciale con l' Italia Parla Del Raso | Niaf

Usa - è 'shutdown' - niente accordo tra Trump e il Congresso sul muro col Messico. Chiude un quarto dell'amministrazione : Sulla base dello 'spegnimento' del gennaio 2018, già causato da un disaccordo sulla politica migratoria, la maggior parte dei parchi dovrebbe rimanere aperta nonostante il licenziamento tecnico dell'...

L’amministrazione Trump ha vietato i “bump stocks” - dispositivi che aumentano la frequenza degli spari delle armi : L’amministrazione statunitense di Donald Trump ha vietato i “bump stocks”, dispositivi che aumentano la frequenza di spari delle armi. Chi possiede questi dispositiv, avrà 90 giorni di tempo dalla data di pubblicazione della nuova legge per consegnarli alle autorità o

Usa - amministrazione Trump : “Senza una svolta il cambiamento climatico costerà miliardi”. Ma il presidente non ci crede : Il cambiamento climatico può costare all’economia americana centinaia di miliardi di dollari, arrivando a ridurre il Pil del 10% entro il 2100 con perdite doppie rispetto a quelle della Grande Recessione del 2008. E questa non è una bufala, contrariamente a quanto sostenuto per molto tempo da Donald Trump, ma quanto emerge da un documento firmato dalla sua stessa amministrazione. Peccato che sia proprio il presidente Usa a smentirlo. “Non ...

Donald Trump boccia una relazione sul clima della sua amministrazione perché : "Non ci crede" : "Non ci credo". Con queste parole Donald Trump ha respinto i risultati di una relazione, rilasciata dalla sua amministrazione, che mostrava gli impatti economici del cambiamento climatico. Prima di salire sull'Air Force One, per un volo diretto in Mississippi, il presidente ha risposto così ai giornalisti assiepati davanti la Casa Bianca. "Al momento siamo più puliti che mai" ha commentato Trump, addossando la colpa a "Cina, ...

Trump - 'non credo ad allarme dell'amministrazione sul clima'

L'amministrazione Trump lancia un allarme sui costi economici dei cambiamenti climatici : L'economia americana è destinata a perdere centinaia di milioni di dollari ogni anno o nel peggiore dei casi il 10% del Pil entro il 2100 per rimediare alle conseguenze del cambiamento climatico. Questa è l'allarmante previsione di un nuovo report reso pubblico venerdì 23 novembre e redatto da 13 tra agenzie e dipartimenti governativi USA tra i quali la Nasa e il Dipartimento dell'Agricoltura. Il rapporto avrebbe dovuto essere reso noto a ...

Stati Uniti : rapporto dell'amministrazione Trump su clima conferma crescente impatto dei cambiamenti climatici : ... ritiene che i cambiamenti climatici incideranno sul modo in cui le persone vivono quotidianamente, devastando le infrastrutture, incidendo sulla salute umana, ponendo sfide all'economia globale e ...

Cambiamenti climatici - Trump smentito dalla sua amministrazione : "Costi enormi per Usa" : Non solo il surriscaldamento del globo esiste ma rischia anche di costare caro all'economia americana se non si agisce subito. Entro il 2100 - dicono gli analisti - le risorse impiegate per ...

La funzionaria di cui Melania Trump aveva chiesto il licenziamento continuerà a lavorare per l’amministrazione Trump ma con un altro incarico : Mira Ricardel, la funzionaria della Casa Bianca di cui Melania Trump aveva pubblicamente chiesto il licenziamento, è stata rimossa dal suo incarico ma continuerà a lavorare per l’amministrazione con un altro incarico (e quindi in un altro edificio). Ricardel era