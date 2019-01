La voce della Politica Trasporto scolastico e pendolari | il 7 gennaio non ci saranno

La voce della Politica La Sottosegretaria al MEF Laura Castelli visita il patrimonio culturale di Venos : Per il Movimento Cinque Stelle di Venos a, il 2019 inizia in un modo davvero speciale: Laura Castelli , Sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è giunta in visita presso la cittadina oraziana. È stato un vero piacere accoglierla e percorrere assieme le tappe fondamentali della storia della nostra splendida civitas. ...

La voce della Politica ''Continua lo stato di agitazione degli ex lavoratori di Tempa Rossa' : Gli ex lavoratori hanno manifestato deciso disappunto anche rispetto l'azione sindacale e Politica che sebbene si sia fatta garante dei diritti dei cittadini e della categoria in particolare non ha ...