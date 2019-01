La soffiatrice di vetro film stasera in tv 6 gennaio: cast, trama, streaming

cubemagazine

(Di domenica 6 gennaio 2019) La dinastia del vetro è il film in tv domenica 6 gennaio 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, curiosità, trailer del film e dove vederlo in streaming. La dinastia del vetro film in tv: cast e scheda GENERE: Drammatico ANNO: 2016 REGIA: Christiane Balthasar CAST: Luise Heyer, Maria Ehrich, Franz Dinda, Dirk Borchardt, Robert Gwisdek, Max Hopp, Ute Willing, Johanna Bittenbinder DURATA: 89 Minuti La dinastia del vetro film in tv: trama A Lauscha, un piccolo villaggio tedesco immerso nei boschi della Turingia, gli abitanti si guadagnano da vivere da secoli allo stesso modo: soffiando il vetro. Una notte di settembre di fine Ottocento, però, il soffiatore Joost Steinmann muore inaspettatamente, lasciando le tre figlie Marie, Ruth e Johanna, in ristrettezze economiche.