ilgiornale

: Conte, altro che sobrietà: quanto spendiamo ogni giorno peri suoi messaggini- - notizieoggi_com : Conte, altro che sobrietà: quanto spendiamo ogni giorno peri suoi messaggini- - perchetantodio : La sobrietà di Conte e soci: i tweet dei ministri grillini ci costano 1500 euro al giorno - ParisiSonia : RT @Libero_official: Giuseppe Conte, altro che sobrietà: quanto spendiamo ogni giorno peri suoi messaggini -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Quanti soldi pubblici ci sono dietro la foto, condivisa ieri da Luigi Di Maio suial, del vicepremier insieme alla "signora Rosetta" ad Alleghe, in Veneto, nel bellunese? Oppure dietro la pubblicazione, l'altro ieri, del fotomontaggio natalizio del capo politico e Alessandro Di Battista in versione yuppies, con tanto di citazione dal famoso cinepanettone: "Via vitalizi, taglio stipendi parlamentari e sei in pole position"?Scartabellando tra le nomine e gli stipendi di comunicatori, videomaker eal media manager assoldati dal Movimento Cinque Stelle tra la presidenza del Consiglio e i ministeri, si arriva a una spesa totale che si aggira intorno ai 530milaall'anno. Che vuol direal. Un vero salto di qualità per due ex dipendenti della Casaleggio Asati, catapultati dagli uffici della Srl milanese a Palazzo Chigi. Pietro Dettori, esperto dial network ...